国内で本格留学体験！大人気の「Achieve English Camp」が冬休みにパワーアップして開催🎅

株式会社アチーブゴール

株式会社アチーブゴール（本社：東京都渋谷区）は、冬休み特別企画として毎年大人気の国内英語キャンプ「Achieve English Camp」の受付を開始しました！

国内にいながら“英語漬け”の留学体験ができる本プログラムは、英語力だけでなく、自信・自主性・挑戦心も育てる貴重な機会です。

【🎅 なぜ冬休みに「国内英語キャンプ」なのか？】

ホリデーシーズンは、英語力を伸ばす絶好のタイミング。

Achieve English Campでは、学校がお休みのクリスマスや年末年始を「英語で過ごす特別な時間」に変えることができます。

海外に行かなくても、

🔔 クリスマスイベント

お正月の文化体験を英語で

といったアクティビティを通じて、楽しみながらスピーキング力がアップ！

全寮制・少人数制の英語環境で、短期間でもしっかりとした成果が期待できます。

保護者の方からも、

「英語への自信がついた！」「新学期のスタートが変わった！」など、多くの喜びの声をいただいています。

特別価格で、大人気の国内留学プログラムにご参加いただけます！

【 冬休み限定！先着30名様に特典あり】

2冬休みプランの募集開始を記念して、この時期だけの特別キャンペーンを実施

先着30名様限定：入学金（16,500円）を全額無料！

さらに…！

リピーター特典：参加費10％OFF

友達紹介割：1名紹介ごとに最大1万円引き

【📘 選べる2つのコース】

・一般英検コース（小中高生対象）

英検3級～準1級までレベル別に対策。日常英会話・スピーキング重視で、自信がつく内容です。

・ビジネス英語コース（大学生・社会人向け）

TOEIC600点以上目安。メール・電話・プレゼン等、実践的な表現を短期間で身につけます。

どちらのコースも、各レベル10名以下の少人数制クラスで、個々のペースに合わせたきめ細やかな指導を行います。

【🏕️ 開催概要】

期間：2025/12/21 (日) ～ 2026/1/7 (水)

コース：3泊4日 / 1週間（期間中好きな日程をお選びいただけます）

対象年齢：小学生～高校生、大学生、社会人

実施校舎：河口湖校（山梨県富士河口湖町）

※宿泊費・食費・授業料・教材費すべて込みのパッケージ制。

交通費・お小遣いは別途。

まずは国内で、安心の“留学体験”を。

冬休みの数日間が、お子さまの自信と行動力を育てます。来年のスタートダッシュにも最適なプログラムです。

この冬だけの限定体験、どうかお見逃しなく！

【お問い合わせ先】

株式会社アチーブゴール

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-7

電話：03-6859-2239

メール：info@achievegoal.jp

アチーブイングリッシュキャンプ公式HP： https://achieve-english-camp.jp/2025holiday-camp/