緊急時のトイレ問題を解決！ 【吊り下げパッケージ】 非常用簡易トイレ 1回分 新発売のお知らせ (11月発売予定)

小林薬品株式会社

組み立ての必要がなく、すぐに使える簡易トイレです。15年の長期保管が可能！日本国内での消臭・抗菌試験にも合格した凝固剤を採用しているため、清潔にお使いいただけます。フック陳列にも対応したパッケージで店頭販売用としても活用できるタイプです。

RABLISS 非常用簡易トイレ 1回分 KO417

【商品特長】

15年の長期保管ができ、防災備蓄に最適！

【使い方】

【防災備蓄のひとつとして】

【商品仕様】

【注意事項】

付属の袋をセットするだけですぐに使用可能です。一袋 幅８.2×高さ19.5の、とても小さいお手軽サイズ。フック陳列もできる吊り下げ穴が付いています。凝固剤の吸収ポリマーがしっかりと固めて、抗菌と消臭を同時に行います。凝固剤は特殊アルミフィルムを使っており、15年という長期の備蓄が可能です。国内の検査機関において消臭率99％以上であることが実証済みです。同検査機関での抗菌力試験でも、菌の増殖を抑制する効果を確認。一般的な成人１回分の尿を十分に固められる、抜群の吸収力です。破れにくい素材のポリ袋で安心設計。災害時以外でも様々なシーンで役立ちます。１回分ずつの小袋タイプなので、いざというとき、いつでも使えるようにカバンにしのばせておくこともできます。RABLISSの防災商品各種と併せてご準備ください。