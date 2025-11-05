市原市役所

「SDGsのシンボルとなるまち」の実現を目指し、市原市SDGs宣言企業・団体の先進的な取組を表彰する「いちはらSDGsアワード2025」を開催します。


当日は、書類審査を通過した応募者がSDGs達成に向けた活動についてのプレゼンテーションを行い、市内の高校生・大学生を含む各審査員及び、一般来場者による審査・投票で順位を決定します。



日時

11月29日(土)13時30分～16時(開場13時)


会場

夢ホール(千葉県市原市更級1-9-8）


プログラム

13時30分　開会


13時45分　プレゼンテーション審査(5者予定)


14時50分　企業・団体マッチングブース観覧


15時30分　結果発表・表彰式


16時00分　閉会


前回の様子を動画でご覧いただけます

https://youtu.be/QvS5cf87MDY


詳細は下記ウェブサイトをご覧ください

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=687493f132c42f508855eb95