【千葉県市原市】「いちはらSDGsアワード2025」を開催します
市原市役所
「SDGsのシンボルとなるまち」の実現を目指し、市原市SDGs宣言企業・団体の先進的な取組を表彰する「いちはらSDGsアワード2025」を開催します。
当日は、書類審査を通過した応募者がSDGs達成に向けた活動についてのプレゼンテーションを行い、市内の高校生・大学生を含む各審査員及び、一般来場者による審査・投票で順位を決定します。
日時
11月29日(土)13時30分～16時(開場13時)
会場
夢ホール(千葉県市原市更級1-9-8）
プログラム
13時30分 開会
13時45分 プレゼンテーション審査(5者予定)
14時50分 企業・団体マッチングブース観覧
15時30分 結果発表・表彰式
16時00分 閉会
前回の様子を動画でご覧いただけます
https://youtu.be/QvS5cf87MDY
詳細は下記ウェブサイトをご覧ください
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=687493f132c42f508855eb95