市原市役所

「SDGsのシンボルとなるまち」の実現を目指し、市原市SDGs宣言企業・団体の先進的な取組を表彰する「いちはらSDGsアワード2025」を開催します。

当日は、書類審査を通過した応募者がSDGs達成に向けた活動についてのプレゼンテーションを行い、市内の高校生・大学生を含む各審査員及び、一般来場者による審査・投票で順位を決定します。

日時

11月29日(土)13時30分～16時(開場13時)

会場

夢ホール(千葉県市原市更級1-9-8）

プログラム

13時30分 開会

13時45分 プレゼンテーション審査(5者予定)

14時50分 企業・団体マッチングブース観覧

15時30分 結果発表・表彰式

16時00分 閉会

前回の様子を動画でご覧いただけます

https://youtu.be/QvS5cf87MDY

詳細は下記ウェブサイトをご覧ください

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=687493f132c42f508855eb95