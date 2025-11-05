TrustYou、2025年の言語別訪日外国人クチコミ動向を公開

TrustYou株式会社

TrustYou (トラスト・ユー) GmbHの日本法人であるTrustYou株式会社 （東京都港区 代表取締役：志和 孝洋）は、2023年1月より「クチコミデータから読みとる旅行行動の変化」と題して、宿泊ゲストの声であるクチコミ、レビューを定量化したデータから回復を目指す旅行業界に有益と思われるデータを公開する取り組みをしています。

今回は、TrustYouのクチコミデータベースを用いて、2025年の1月～9月までの日本の宿泊施設における言語別クチコミデータを公開しました。日本国内の宿泊施設におけるクチコミレビューはどの言語が多く、それぞれどの位集まっているのかを調査。2023年以降の数値と比較したトレンドとインサイトをレポートにまとめました。

レポートを見る :https://news.trustyou.com/l/1053453/2025-11-04/2dcg8

2023年～2025年の言語別クチコミ動向

2025年の訪日客数の増加に伴い、日本語以外のクチコミ数の増減を調査した結果は以下の通りです。

また2023年以降の訪日客数とクチコミ数のデータを調査したところ、以下の傾向・インサイトがみられました：

- 訪日客数は大幅に増加し（+47%）、それに対してクチコミ増加率は+8.9%にとどまる。発信チャネルの分散や「質・内容重視」へのシフトが見られる- クチコミの日本語比率は42% → 41%とほぼ横ばい- 星評価のみ（非言語）レビューは31.7% → 26.7% と減少傾向- クチコミ言語数は3年で52 → 56言語へ拡大。 訪日市場の国際化・旅行者層の多様化が見られる

詳しい言語別クチコミデータはこちら(https://news.trustyou.com/l/1053453/2025-11-04/2dcg8)より無料でダウンロードしてご確認ください。

※データの引用・転載時のお願い

TrustYouは、世界の宿泊施設に関するクチコミ(レビュー)の約90%を自動収集し、データ化、分析、可視化をし、宿泊施設様や旅行業界のパートナー様に提供しています。本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「TrustYou株式会社」の公式サイトURL（ https://www.trustyou.com/ja/）へのリンク設置をお願い致します。

世界No.1のホスピリティAIプラットフォーム

TrustYouは企業の皆様がお客様の声に耳を傾け、その声を実行可能なデータにし、顧客満足度の向上につなげるための世界No.1のホスピタリティAIプラットフォームを提供しています。世界200以上の旅行サイトに掲載されている100万軒以上のホテル・宿泊施設に関するクチコミやレビュー（評価）に関するデータを収集、多言語で分析、視覚化し、より良いビジネスの意思決定をサポート。また、近年はAIを活用することにより顧客フィードバックソリューションに留まらない顧客データ管理の実現及びより多くの直接予約を実現しています。顧客データを統合し、効果的なマーケティング、パーソナライズされた体験、より高い顧客生涯価値を創造しています。

さらに、TrustYouのクチコミデータはGoogleをはじめとする提携先旅行サイトでも活用され、企業の皆様がクチコミデータを通して、お客様の声に耳を傾け、対応、改善する機会を無限に創出することを使命としています。

サービスのお見積もりやデモをご希望の方はこちら(https://www.trustyou.com/ja/contact/)からお問合せください。

会社概要

社名：TrustYou 株式会社

代表者：代表取締役 志和孝洋

URL：https://www.trustyou.com/ja/