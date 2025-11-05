学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を開発・提供する株式会社COMPASS、「紙教材とデジタルドリルの置き換え／使い分け」をテーマにオンラインセミナーを開催

株式会社COMPASS

学習eポータル+AI型教材「キュビナ」を開発・提供する株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤潤、以下 COMPASS）は、全国の自治体および学校関係者を対象に、現場で日々キュビナを活用されている小学校・中学校の先生方にご登壇いただき、「紙教材とデジタルドリルの置き換え／使い分け事例」を共有するオンラインセミナーを2025年12月26日（金）に開催することをご報告いたします。

端末の整備が一巡し、活用の深化が求められるNEXT GIGAの段階にある現在、デジタル学習基盤の活用による「個別最適な学び」の実現に向けた取り組みが一層注目を集めています。AI型教材「キュビナ」をはじめとするデジタルドリルも、日々の授業の中で活用される場面が増え、子どもたちの学びのスタイルや先生方の指導方法にも新たな変化が生まれつつあります。その一方で、従来の紙の教材からデジタル教材に置き換えられるのか、あるいはどのように使い分ければよいのか、多忙な毎日の中で判断に悩まれる学校現場の先生方も多いのではないでしょうか。

株式会社COMPASSでは、そうした全国の学校現場での先進的な事例や実践を広く共有することを目的に、現場の先生方をお招きし、紙教材とデジタルドリルの置き換えや使い分けに関する工夫や成果、課題までも率直にお話しいただくオンラインセミナー「先生に学ぶ！キュビナ活用実践セミナー 紙教材とデジタルドリルの置き換え／使い分け」を開催いたします。

当日は、キュビナを日常的に活用されている先生方より、紙教材とデジタルドリルの置き換えや使い分けに関する実践事例をご紹介いただきます。参加される皆さまにとって、明日からの授業改善や活用推進のヒントとなる時間になればと考えております。ぜひふるってご参加ください。

オンラインイベント開催概要

先生に学ぶ！キュビナ活用実践セミナー

紙教材とデジタルドリルの置き換え／使い分け

◆日 時： 12月26日（金）15:00～17:00 ※予定

◆対象者： 全国の自治体担当者様・学校関係者様

◆参加費： 無料

◆会 場： Zoomオンライン配信（要事前申し込み）

◆登壇者（予定）

愛知県春日井市立勝川小学校 陶山公紀先生

埼玉県久喜市立久喜小学校 林大輔 先生

千葉県船橋市立古和釜中学校 安田顕一先生

広島県呉市立川尻中学校 上村愛美先生

※各登壇者の発表テーマ、当日のタイムスケジュール等は後日発表いたします。

◆申し込み方法：

下記の参加フォームよりお申し込みください。

URL：https://edu.qubena.com/l/968643/2025-10-30/q7vx8c?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=ev251201(https://edu.qubena.com/l/968643/2025-10-30/q7vx8c?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=ev251201)

COMPASSについて

URL：https://qubena.com/(https://qubena.com/)

AIが児童生徒一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するAI型教材「キュビナ」を開発し、2021年度には小学校・中学校の5教科対応版をリリース。2022年度にはMEXCBTとの連携を行い、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」として学習eポータルのサービス提供を開始しました。さらに文部科学省検定済の主要教科書に準拠した問題を搭載した「キュビナ 教科書×AIコンテンツ」を2023年度以降続々とリリースするなど、教科書と教材をシームレスに接続することで「子どもたちを中心としたシームレスなデジタル学習基盤」の構築を目指しています。

現在は全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上が利用しており、累計解答数は30億件超、アダプティブラーニングによる知識・技能の習得を支援しています。2018年度から20年度まで3年連続で経済産業省「未来の教室」実証事業に採択。また「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」を受賞しています。

COMPASSはこれからもキュビナの提供を通して、すべての子どもたちを取り残すことなく「個別最適な学び」を届けるリーディングカンパニーとして、さらなる公教育へのICT普及に貢献できるよう邁進してまいります。