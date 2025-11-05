wizleap 「お金のリアル川柳 ～今年のお金のモヤモヤ教えてください～」募集開始！

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、「お金のリアル川柳～今年のお金のモヤモヤ教えてください～」の作品募集を開始しました。

■応募概要

物価高や将来への不安、家計のやりくり、副業や投資の悩みなど、私たちの生活には“お金”にまつわるさまざまな思いがつきまといます。

そこで今年1年、あなたが感じた“お金のモヤモヤ”を、五・七・五の川柳に込めてみませんか？



【作品例】

・米高く パンに浮気し 麦ご立腹

・トランプの 関税一言 財布なく

・副業で 稼いだ分は 推しに消え

・老後より 目の前のランチ 値上げ痛

・給料日 すぐに消えてく キャッシュレス

こんなふうに、身近な実感やニュースへの反応をユーモアや風刺で表現した一句を募集します。

専門的である必要はありません。

日常のささやかな気づきや本音を、自由に川柳にしてお寄せください。

■入選賞品

【グランプリ1名】

ボイル姿本ずわい蟹5杯（計 約2.5kg）

【 準グランプリ 2名 】

白雲台 満腹 1名

白雲台 賑わい 1名

【 入選 7名 】

MAMEIL NAMA CHOCOLATE MACARON 生チョコレートマカロン

■応募方法

作品応募フォームにアクセスしご応募ください。

http://research.wizleap.co.jp/senryu/

【スケジュール】

・応募期間：～ 2025年11月30日（日）23:59まで

発表：2025年12月10日（水）

【注意事項】

・事情により、予告なく本キャンペーンの内容を変更または実施を中止する場合があります。

・入賞された方には、別途応募フォームに記載いただいたメールアドレス宛にご連絡をさせていただきます。

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。



【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万円

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/