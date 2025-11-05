「SATORICORE アクティオ専用仕様」レンタル開始

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO:小沼直人、以下アクティオ)は、プロユース向けの大容量バッテリー「SATORICORE（サトリコア） アクティオ専用仕様」のレンタルを2025年11月5日（水）から開始いたします。

【アクティオ専用仕様】

建設現場では、電源の確保が難しい環境で作業を行うケースが少なくありません。そのため、持ち運び可能な大容量バッテリーの需要は以前からありましたが、消費電力の大きい電動工具を使用する際に発生する「突入電流」(※1)の影響で、従来の大容量バッテリーでは電源が落ちてしまうという課題がありました。グラインダーや電動ドリルといった電動工具のスイッチを入れた瞬間に、安全装置が作動して電源が停止してしまうケースが頻発し、結果として「大容量なのに肝心の工具が使えない」という不便さに多くの作業員が悩まされていました。

今回、レンタルを開始する「SATORICOREアクティオ専用仕様」は、この課題を解決するために開発された総容量5,357Whの当社独自仕様です。さまざまな環境下でも安心して利用できる大容量バッテリーは、現場での使いやすさを徹底的に追求しました。大型キャスターによるスムーズな移動を実現し、専用カバーを装着すれば多少の小雨や粉塵にも対応可能です。さらに、スマートフォンアプリにて残量を確認することが可能で、現場の作業効率を一層高めます。バッテリーはカセット式を採用し、ケーブルレスでの増設が可能で、必要な容量を必要なときに簡単に追加できます。

「SATORICORE」を業界に先駆けて提供することで、現場の生産性向上と電源共有の新しいスタンダードを提案します。

※1 機械の電源を入れた瞬間に通常運転時よりもはるかに大きな電流が一時的に流れる現象

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、作業効率を向上させる製品やサービスを提供していきます。

■「SATORICOREアクティオ専用仕様」特長

１.総容量5,357Whと大容量

２.大型キャスターで移動が簡単

３.カセット型バッテリーで様々な電動工具に対応

４.バッテリーの増設はケーブルレス

５.必要な容量を必要な分だけ追加可能

６.マイナス20℃の環境でも稼働可能

７.アプリによる操作が可能

■スペック

■「SATORICOREアクティオ専用仕様」製品概要

※掲載している製品と実際の色が異なる場合があります。

※本製品による誤動作、または不具合による使用機器の停止や損傷、データ消失などについて、当社は一切の責任を負いかねます。

※上記の仕様は、実使用時は、天候や使用する機器の電力傾向によって異なる場合があります。

※通常は屋内仕様のため、雨天時の長時間使用はお控えください。

■本商品に関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ 通信ICT事業部

TEL：03-6666-2329