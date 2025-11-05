ファン心理を動かす「完売をつくる運営の設計」とは

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社KIRINZ（キリンジ）への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

アイドルグループを対象にしたオンライン課金ガチャという異例の取り組みを、クロワッサンを活用して実現。デジタルとリアルを融合させた、新しいファン参加型モデルの第一歩となる挑戦を取材しました。

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/804/

楽しみながら完売をつくる運営設計

KIRINZは、アイドルグループ 「MightyParfait」 の11月開催ライブに合わせ、クロワッサンの課金ガチャを活用したオンライン施策を企画しました。

特別な機能を追加することなく、10連購入特典やラストワン賞といった販売設計を運営オペレーションで再現しています。

「楽しみながら応援できる仕組み」をテーマに、ファン心理を徹底的に読み解いた完売をつくる運営設計に挑戦しています。

導入の背景：「参加意欲を高める導線設計」を模索

ライブの熱量をデジタルでも再現する。

KIRINZは、出演グループのファンが「楽しみながら推しを応援できる」仕組みを模索していました。

しかし、従来の物販では購入単価や完売率に限界があり、デジタル上で参加意欲を高める導線設計が求められていました。

活用の全体像：運営設計で成立させた仕組み

クロワッサンの課金ガチャ機能をベースに、Stripe決済を用いたオンライン販売を設計。

ガチャ自体は1回1,100円（税・送料込）で販売し、ファンが安心して繰り返し購入できる導線を構築しました。

特筆すべきは、「特別な機能を追加せず、運営設計で仕組みを成立させた」点です。

成果と更新理由：「完売をつくる設計」

- どうすればファンが楽しく、自然に複数回引きたくなるかを最初に検討。- 10連購入特典とラストワン賞を実施するに至る。

代表的な取り組み内容は以下の通りです。

数値的成果（予定）：- 販売数：500口（上限設定）- 販売期間：2025年11月1日～11月30日- 単価：1回1,100円（税別・送料込）→ ファンの遊びながら応援したい心理を刺激する設計で、完売を目指した取り組みが進行中。実際のオンラインガチャ :https://croissant.buzz/gacha/1oOgB4zq

運営設計１.：オペレーションで実現した「10連購入特典」

クロワッサンには連続購入自動特典機能は存在しません。

しかし、決済履歴の連続回数を照合し、10回連続購入者へ自動的にクリアファイルを発送する仕組みを構築しました。

まとめ買いを自然に促す仕掛けとして機能し、購買単価の向上を狙っています。

運営設計２.：最後まで盛り上げる「ラストワン賞」

最後の1口が購入された瞬間、販売終了。

その最後の購入者に対し、「集合アクスタ」をプレゼントします。

Stripeの決済データをもとに公平に判定し、結果は発送をもって発表とする形で、透明性とワクワク感を両立しました。

「ガチャが終わる瞬間までファンに楽しんでもらう。そう思って設計したのがラストワン賞です。」（事務所担当者）

デザインカスタマイズ機能でLP化

クロワッサンのカスタムデザイン機能を活用し、LP風のトップページを制作しています。

ライブビジュアルや新衣装カットを用いた世界観設計により、リアル×デジタルが融合した高品質な販売ページを短期間で実装しました。

また、外部LPを発注せず、クロワッサン内でデザイン完結できるため、制作コスト・期間の双方を大幅に削減しています。

想定外の効果

今後の展望

- SNS上で「ラストワン狙い」が話題化する可能性- オンライン販売でも応援熱が可視化され、ファン間の共有が加速- 本モデルを他グループにも展開できる再現性の高さが評価

KIRINZでは、今後も推し活と販売の融合をテーマに、生誕祭ガチャ・周年イベントガチャなどへの応用を予定しています。

「仕組みの自由度」と「ファン体験の設計力」を軸に、クロワッサンを用いたエンタメ販売の新スタンダードを築いていく構想です。

まとめ

KIRINZ様にとって、クロワッサンは今や 「発想次第で自由に形を変えられる販売プラットフォーム」となっています。

- 機能を拡張せずに10連、ラストワンを再現- 運営設計で購買単価とファン満足を両立- デザインLP化で制作コストを削減- ファン心理を捉えた販売モデルを確立

貴社でも「記憶に残る展示会改革」に、クロワッサンを取り入れてみませんか？

「クロワッサン」について

ご相談・デモ依頼はこちら :https://www.lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/