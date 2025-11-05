給湯室やキッチンスペースも手軽に清潔に。オフィス向け生活用品ブランド「KOKUYO HibiFull」よりシリーズ第4弾を発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、オフィスシーンで便利に使える清掃用品や衛生用品などの生活用品ブランド「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」から、第4弾として、給湯室・キッチンなどの共用スペースの衛生管理や、職場や施設での清掃の手間を軽減する清掃・衛生用品5種類17品番を、2025年11月12日（水）より発売します。

「KOKUYO HibiFull」第4弾 ラインアップ

「KOKUYO HibiFull」は、ちょっとした「くふう」で、働く場所を少し「ここちよく」をコンセプトとして掲げた、オフィスシーン向けの生活用品ブランドです。コクヨグループの株式会社カウネット（本社：東京港区／代表取締役社長：宮澤典友）の保有する豊富なマーケティングデータを商品企画に活用し、お客様の声を取り入れたスピーディーな商品開発に取り組んでいます。

心身ともに健康であることを指す「ウェルビーイング」への関心が高まり、清潔な職場環境の維持が重視される中、給湯室やキッチンなどの職場の共用スペースにおける衛生意識も向上しています。一方で、「日常的な清掃が手間」「共用のスポンジやふきんを清潔に保つのが難しい」など、清掃や衛生管理に悩む声が多く寄せられています。

今回の第4弾では、職場や施設の共用スペースである給湯室やキッチンなど水回りの清掃作業をサポートするアイテムをラインアップします。

職場でのちょっとした洗い物にちょうどいいコンパクトサイズで、1回で使い切れて衛生的な「使い切り食器洗いシート」や、3方向に設置された取り出し口で置き場所を選ばない「横からも取り出せる不織布水切り袋」など、日々の清掃・衛生管理をスマートにサポートするアイテム5種類です。清掃や衛生管理の手間を軽減し、限られたスペースでもすっきり使える収納性やデザイン性にも配慮した商品で、清潔で快適な職場環境づくりをサポートします。

発売予定：2025年11月12日（水）

メーカー希望小売り価格（消費税抜）：オープン価格

- 商品HP：https://kokuyo.jp/pr/hibifull

1. 「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」ブランド 商品第4弾

（1）ちょうどいいサイズの使い切り食器洗いシート

１回分の洗い物にちょうどいい、10cm×20cmのコンパクトサイズの使い切り食器洗いシートです。使用後はそのまま廃棄できるので共用スポンジを使わずに衛生的に使用することができます。表面に施したザラザラのスクラブ加工により、頑固な油汚れや水アカを落としやすく、研磨剤を使用していないため食器や調理器具にも優しい設計です。箱はPPコーティングが施され、詰め替え用はポリエチレン製の袋を使用しているので、水回りで水滴がかかってもふき取りやすくなっています。

（左）取り出しイメージ、（右）使用イメージ

（2）横からも取り出せる不織布水切り袋

箱の3方向に取り出し口を設け、引き出し収納にも棚置きにも対応した不織布の水切り袋です。設置場所を選ばず、使う人の動線に合わせた取り出しが可能です。不織布素材が細かなゴミや油分をキャッチするので、洗い場が汚れづらくなっています。150枚入りの大容量パッケージで、職場の給湯室や共用シンクでの使用に便利です。排水口用と三角コーナー用をラインアップしています。

（左から）引き出し収納イメージ、棚置きイメージ、使用イメージ

（3）くり返し使える丈夫なペーパータオル

丈夫で破れにくく、くり返し使えるペーパータオルです。使用後は軽く洗って絞るだけでくり返し使用することができ、ふきんのように「洗濯して干す」という手間がありません。エンボス加工を施しているので、吸水性が高く、食器洗い後の水滴やシンクの拭き取りなど、水回りでの使用にも適しています。濡れた手でも1枚ずつ取り出しやすい、ポップアップ式の箱入りです。詰め替えタイプもご用意しています。

（左）取り出しイメージ、（右）洗って絞る様子

（4）ほつれにくい雑巾（洗濯機対応）

丈夫でほつれにくい雑巾です。縫い目を増やして縫製構造を強化することで、洗濯機で洗っても糸のほつれや型くずれが起こりにくく、耐久性に優れています。使う場所や用途に合わせて選べるよう通常サイズ（200×300mm）と小判サイズ（200×150mm）の2タイプを展開。通常サイズは、色による使い分けができるよう複数カラーをラインアップしています。

（左）洗濯機で洗う様子、（右）左上から通常サイズ青、黄、緑、ベージュ、白

（5）雑巾のように使える超大判使い捨てウェットシート

超大判サイズで、広い面積を一気に拭き上げることができる使い捨てタイプのウェットシートです。シートサイズが245mmx500mmと大きいので、折りたたんで面を使い分けながら拭くことができます。厚手の不織布を採用しているため、拭いても手が汚れにくい設計です。バケツ仕様のパッケージで大容量なので詰め替えの頻度も少なく、大量に使う時も便利に持ち運べます。アルコールタイプのほかウイルス除去タイプも展開し、用途に合わせて選べます。アルコールタイプは20枚入りのパックも用意しています。

（左）取り出しイメージ、（右）折りたたんでの使用イメージ

（参考）「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」のご紹介

「KOKUYO HibiFull」は、ちょっとした「くふう」で、働く場所を少し「ここちよく」をコンセプトに、工夫を凝らした便利な機能性と、職場に馴染むカジュアルなデザインを備えた商品をラインアップしています。

カウネットが蓄積してきた豊富なマーケティングデータを活用することで、お客様のニーズに沿った商品企画が可能となっており、多様なデータの分析を商品企画プロセスに組み込みながら、スピーディーな商品発売を実現しています。また、パッケージデザインの決定にはAIによる評価を取り入れるなど、革新的な商品企画手法にも挑戦しています。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/