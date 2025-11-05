【SOEJU (ソージュ)】ファッションを通じた社会還元を目指す「SOEJU CYCLO COLLECTION（ソージュ シクロ コレクション」を開催

モデラート株式会社「シクロ」は円・環・回転 という意味を持つ言葉で、ご購入者様、作り手、私たちそれぞれの想いが繋がっていくことを願って命名しました。

モデラート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：市原 明日香、以下：モデラート）が展開するD2Cファッションブランド「SOEJU（ソージュ）」は、ファッションを通じた社会還元を目指す取り組みの一環として、「SOEJU CYCLO COLLECTION（ソージュ シクロ コレクション）」を2025年11月5日（水）から開催いたします。

■服を廃棄しない、サステナブルなあり方を目指す取り組みの一環としての専用ストア

ソージュ シクロ コレクションは、オリジナルブランドのソージュにて「通常販売継続が叶わなかった商品」を取り扱う期間限定のコレクション（特設ページ）です。

ソージュは、過度にトレンドを追わず、型数を抑え、アイテム同士を組み合わせることで長いシーズン着用できる商品を適正価格で提供できるよう企画・販売をしています。しかしながら、販売継続を予定していたものの、素材の流通状況等により追加販売が難しくなる等の理由でスポットライトを当てづらくなった商品が一部存在するため、廃棄ゼロの視点からソージュ シクロ コレクションにて改定価格で販売する取り組みをしています。

■名前の由来

ストア名に含まれるCYCLO（シクロ）は 円・環・回転 という意味を持つ言葉です。SOEJUアイテムのご購入者様、素材や製品の作り手の方々、企画販売する私たちそれぞれの想いが、その先の社会にまで繋がっていくことを願い、優しく温かな円環をイメージし命名しております。

■販売の特徴

“ファッションを通じた社会還元”をコンセプトに、より多様で包括的な社会の実現や、天災被害に逢われた方々への支援のために、援助を必要とする国内外の自治体や団体、個人へ売上の一部を寄付する取り組みを行っています。

本年4月に実施した「SOEJU CYCLO COLLECTION」では、様々な事情で社会経済的に困難な立場に置かれた若者たちの社会参画を支援する公益財団法人教育支援グローバル基金「ビヨンドトゥモロー」に売上の一部を寄付いたしました。

ファッションを通じて生まれる価値が、社会課題に向き合う個人や団体の活動を支える一助となり、ソージュ シクロが目指す「優しく温かな円環」が少しずつ広がっていくことを心より願っています。

モデラートは、「自己表現の選択肢を広げる」ことに貢献する事業を通じて、「誰もが社会と心地よくつながれる世界」の実現を目指してまいります。

【「SOEJU CYCLO COLLECTION」概要】

販売期間：2025年11月5日（水）16：00～

特設ページ：https://store.soeju.com/collections/cyclo

取扱商品：ソージュオンラインストアでのお取り扱いがなくなった商品を、通常販売時とは異なる特別価格にてご提供いたします。通常販売商品と一緒にご注文が可能です。

ご注意：特別価格・期間限定でのご提供のため、返品・交換は不可となります。あらかじめご了承ください。

【本件に関するお問合せ先】

モデラート株式会社

メールアドレス：press@moderato-inc.jp