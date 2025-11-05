世界中のサッカーファンを熱狂させる『Football Manager 26』本日発売！ローンチトレーラー公開

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）、Mac、Netflix、Apple Arcade用サッカークラブ経営シミュレーション『Football Manager 26』を、本日2025年11月5日（水）に発売開始しました。

また、発売を記念したローンチトレーラーを公開いたしました。ぜひご覧ください。

※Nintendo Switch(TM)版およびPS5(R)パッケージ版は12月4日（木）発売予定

『Football Manager（フットボールマネージャー）』は、セガと英国の開発会社 Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズです。2004年に発売された『Football Manager 2005』からシリーズがスタートし、これまでにさまざまな進化を続けています。

自分だけの監督プロフィールとバックストーリーを作成したら、世界中のサッカー大国から憧れのクラブを選び、リアルなサッカーの世界に飛び込んでいきます。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”です。

Football Manager 26 | ローンチトレーラー

https://youtu.be/LV1_KxSxNjY(https://youtu.be/LV1_KxSxNjY)

■刷新されたUIによる新たな監督体験

『FM26』では、従来のサイドバーから大幅に進化した直感的で洗練されたユーザーインターフェース（UI）が導入され、監督体験が根本から変わります。画面上部のナビゲーションバーからは、選手の獲得や戦術設定、試合直前の最終確認まで、必要な要素にスムーズにアクセスでき、すべてが手の届く範囲に収まっています。

検索機能も大幅に刷新され、クラブ、選手、コーチなどの情報はもちろん、戦術や専門用語、さらには「FMPedia」に収録されたガイドやサポート情報まで、ワンクリックで確認可能です。初心者からベテランまでも、必要な情報に迷わずアクセスできる設計となっています。

■シリーズ初の女子サッカーの実装

『Football Manager』シリーズにおいて、待望の女子サッカーが初登場します。

プレイヤーは男子クラブと女子クラブのマネジメントを自由に切り替えながら、全権監督として両クラブを指揮することが可能です。

移籍交渉、契約、クラブ財政、さらにはケガへの対応に至るまで、女子サッカーならではの要素を細部にわたり忠実に再現。これにより、これまでにない深みとリアリティを兼ね備えたクラブ運営を体験いただけます。

■『FM26』における戦術の進化

『FM26』では、戦術面に大きな進化が実装されました。新しいユーザーインターフェース（UI）の導入に加え、豊富なオプションや新たな選手の役割が追加され、これまで以上に柔軟で多彩な戦術構築が可能となっています。攻撃時と守備時で別々のフォーメーションを設定できる新システムにより、選手の配置や役割をより細かく管理可能に。役割もそれぞれの局面ごとに分けられ、新しい役職や再設計された役職が追加されています。

さらに、「ビジュアライザー」機能によって守備・中盤・攻撃の各エリアでチームの形を可視化。これにより、自分の作り上げた戦術がどのようにピッチ上で機能するのかを直感的に理解できます。また、攻撃・守備の切り替えはそれぞれ対応する局面に整理され、システム全体がよりわかりやすくなりました。

■Sports InteractiveのスタジオディレクターMiles Jacobsonよりコメント

『Football Manager 26』のローンチは、私たちのゲームにとって新たな時代の幕開けとなります。『FM26』はシリーズ史上でも記録的な事前購入数を達成し、先行ベータ版の配信開始からわずか45分で10万人がプレイしました。その後も、毎日20万人以上のプレイヤーがプレイを続けています。本作は複数のプラットフォームでリリースされており、スタジオとして今後20年、30年を見据えた基盤を築きながら、継続的な改善と進化を図っていきます。

【製品概要】

商品名：Football Manager 26（フットボールマネージャー26）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/ Mac

発売日：発売中（2025年11月5日（水） 発売）

希望小売価格：7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S

発売日：デジタル版 発売中（2025年11月5日（水） 発売） / PS5(R)パッケージ版 2025年12月4日（木）発売予定

希望小売価格：7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

発売日：パッケージ版・デジタル版 2025年12月4日（木）発売予定

希望小売価格：5,445円（税込5,990円）

商品名：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

対応機種：

Apple Arcade（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Apple TV(R), Mac(R)

発売日：配信中（2025年11月5日（水） 配信）

希望小売価格：Apple Arcade利用料（月額900円）

商品名：Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）

対応機種：Netflix（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

発売日：配信中（2025年11月5日（水） 配信）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

公式サイト：https://www.footballmanager.com/ja

公式X：https://x.com/fm_japan

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。