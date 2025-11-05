あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、待望のぬいぐるみが登場！『SMISKI Plush (スミスキー プラッシュ)』が、2025年11月20日(木)正午に発売決定！

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より『SMISKI Plush (スミスキー プラッシュ)』を、2025年11月20日(木)正午に発売します。今年10周年を迎えたスミスキーがぬいぐるみになって登場！あなたとお部屋で一緒にくつろいでいるような「ヒザカカエスキー」と「ゴロネスキー」がラインナップ。部屋の“スミ”にインテリアとして置いたり、お家でのリラックスタイムに抱きしめて癒されたり、スミスキーとの生活をより充実させたい方におすすめのアイテムです。ドリームズオンラインショップでは、2025年11月5日(水)正午より先行予約を開始します。

ぬいぐるみになっても“スミ”が好き…

今年10周年を迎えるスミスキーがぬいぐるみになって登場。部屋の“スミ”にインテリアとして置いたり、お家でのリラックスタイムにスミスキーを抱っこして一緒に過ごしたり……大好きなスミスキーをもっと身近に感じたいあなたにぴったりなアイテムです。肌触りや抱き心地に思わず“ほっ”と癒される、ミニフィギュアではできない楽しみ方にもご注目ください。SMISKI Plushがあれば、より充実したスミスキーとの生活が送れること間違いなし。

ラインナップ（全2種）

ライフスタイルに馴染みやすい「ヒザカカエスキー」、「ゴロネスキー」の2種類が登場。

リビングやベッドルームの“スミ”に置いて、スミスキーとの生活をお楽しみください。

商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/461_1_5221111aa22472aafc7654c784b7e6dc.jpg?v=202511061257 ]

スミスキーとは？

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。2015年に日本で誕生したスミスキーは、今年で10周年を迎えました。これからも日常のスミからひっそりと、あなたのことを見守り続けます。

