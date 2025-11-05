AIエージェント開発プロジェクト「FL-GENESYS」が完成　ファーストイノベーションとLinksEntertainmentが事業提携し全国展開へ

株式会社ファーストイノベーション

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』

（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、デジタルエンターテインメント事業を展開する『合同会社LinksEntertainment』（本社：福岡県福岡市、代表取締役：梶川隆史）とAIエージェント開発事業において提携し、共同プロジェクト「FL-GENESYS」の開発を完了したことをお知らせします。

本プロジェクトは、非公開下で研究開発を進めてきたもので、現在は全国約150社で試験導入中。今月内の正式ローンチを予定しています。

今後、ファーストイノベーションが東日本エリア、LinksEntertainmentが西日本エリアを担当し、地域特性に最適化したAIエージェントを展開。企業の業務支援や人材代替を支える次世代型AI基盤として、全国導入を進めてまいります。

プロジェクトの背景と目的

近年、生成AIの進化により、業務効率化・接客支援・社内ナレッジ化の分野で「AIエージェント」の活用が急速に拡大しています。

こうした潮流の中で、ファーストイノベーションとLinksEntertainmentは、独自AI技術と地域ネットワークを融合し、AIの社会実装を加速することを目的に「FL-GENESYS」プロジェクトを発足しました。

開発名の“GENESYS”には、「新たな知性の誕生（Genesis）」という意味が込められています。両社は約1年にわたり共同研究を進め、地方企業や中小事業者が手軽に導入できる価格帯でAIエージェントを提供できる体制を構築しました。

地域特性に合わせた二軸展開

本プロジェクトは、東日本と西日本で異なる特性を持つAIエージェントを開発し、それぞれが地域文化や業務習慣に適応する設計が特徴です。

東日本ではファーストイノベーションが展開する「Lumina」シリーズをベースに、企業内AI秘書・顧問型サポートに特化。

西日本ではLinksEntertainmentが開発する「GENESISLINK」モデルを基盤とし、エンターテインメント業界や地域ビジネスに寄り添う対話型AIとして展開予定です。

両モデルは共通の中核システム「GENESYS」により連携し、利用企業が地域を問わず一貫したAI体験を得られる設計となっています。

導入実績と今後の展開

すでに全国150社を超える企業・団体で試験運用が進行中であり、業種は観光・不動産・教育・製造・自治体など多岐にわたります。

ユーザー企業からは「社内対応の自動化が進み業務負荷が軽減した」「人材育成とナレッジ共有の効率が上がった」といった声が寄せられています。

正式リリース後は、導入サポート・データ連携API・AIパーソナライズ設定など、企業規模や用途に応じたプランを順次公開予定です。

両社はAIエージェントを単なる自動化ツールではなく、「人の仕事を支える伴走者」として社会に普及させることを目指しています。

代表コメント

株式会社ファーストイノベーション 代表取締役社長 木ノ根雄志

「AIの目的は、人を置き換えることではなく、人の可能性を拡張することです。『FL-GENESYS』は、全国の現場の声から生まれたAIであり、地域の課題解決に寄り添う存在となることを願っています。」

合同会社LinksEntertainment 代表取締役 梶川隆史

「私たちは、エンターテインメントとテクノロジーの融合を通して“人に寄り添うAI”を追求してきました。西日本の文化や人とのつながりを大切にしながら、現場で愛されるAIの形を提示していきます。」

【関連企業概要】

株式会社ファーストイノベーション

本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業など

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/

合同会社LinksEntertainment

所在地：福岡県福岡市中央区薬院

代表取締役：梶川隆史

事業内容：エンターテインメント事業／AI開発／地域プロモーション

公式サイト：https://linksentertainmentllc.com/