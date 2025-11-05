スタンスネイションジャパンはFUJIで進化を遂げる！STANCENATION JAPAN supported by WORK 2025 FUJI
STANCE REBORN!
日本最大級のスタンス系イベントSTANCENATION JAPAN supported by WORK 2025 FUJIが11月23日（日）に開催します。2013年からスタートしたSTANCENATION JAPAN(SNJ)は富士スピードウェイが初ロケーションでした。アメリカのWEBサイト“Stancenation.com”と芸文社のクルマ雑誌がコラボした当イベントは10年以上の時を越えての凱旋開催となり、SNJは大きな変革機を迎えようとしています。
今回のイベントテーマは「STANCE REBORN」
SNJはクルマイジリをずっと楽しむユーザーと過ごす時間をより大切にするために、今までの大型カーフェスから出展社＆エントリーカーみんなが楽しめる参加型のカーガイのためのイベントに変貌します。そのメインコンテンツとして取り組むのが“SNJ ライブストリーミング”です。SNJやスタンス・マガジンのムービーをアップしているYOUTUBE“Stance JP Channel”から世界に発信！ SNJ FUJIの模様を世界中の人が観覧できます。MCは元プロドリフトドライバーで今ではYouTuberを始めデジタルクリエイターとして活躍する“西田ラビー （@robbienishida ）”。そして、もう１人はスタンスネイションジャパンのライブ配信といえばこの人、クルマの楽しさを発信するバカジョンでおなじみ“JC（@jc.pepino ）”。 どちらも大がつくクルマ好きということでSTANCENATION JAPAN supported by WORK 2025 FUJのライブ配信はさらに盛り上がりを見せようとしています。
タイムスケジュールは
06:00～ エントリーカー搬入シーン
10:00～ オープニングセレモニー
10:30～ デモカーアピール
13:30～ エントリーカーアピール&ゲスト紹介
15:00～ アワードセレモニー
を予定しています!
その他にも新カテゴリーとしてStance Motorcycleを設立しました。アメリカっぽいカスタムが施されたクールなバイクたちが駆けつけます。その他にもStance / custom / VIPCAR / Classic / 80CAR / EUROなど約2000台の応募から700台に選び抜かれたハイクオリティーなクルマたちが富士スピードウェイに集結します。さらに進化するSNJを当日会場またはライブ配信でぜひ楽しみください。
DATE : 11/23（SUNDAY） 10:00～16:30
LOCATION : FUJI SPEEDWAY P2 PARKING
前売りチケットはこちらから！
ローチケ：https://l-tike.com/snj2025fuji
イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/4424930001-P0030001
楽天チケット：https://mini.ticket.rakuten.co.jp/event/kp577bmdv
一般入場料
前売り券：2,000円
当日券：3,000円
当日電子チケット：2,700円
※別途、富士スピードウェイの入場料が必要です。
SNJ ライブストリーミングは当日06:00より
エントリーカー搬入シーン配信スタート！
https://youtu.be/J89V8hzgaCs
