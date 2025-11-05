スタンスネイションジャパンはFUJIで進化を遂げる！STANCENATION JAPAN supported by WORK 2025 FUJI

STANCE REBORN!

株式会社芸文社

日本最大級のスタンス系イベントSTANCENATION JAPAN supported by WORK 2025 FUJIが11月23日（日）に開催します。2013年からスタートしたSTANCENATION JAPAN(SNJ)は富士スピードウェイが初ロケーションでした。アメリカのWEBサイト“Stancenation.com”と芸文社のクルマ雑誌がコラボした当イベントは10年以上の時を越えての凱旋開催となり、SNJは大きな変革機を迎えようとしています。

今回のイベントテーマは「STANCE REBORN」

SNJはクルマイジリをずっと楽しむユーザーと過ごす時間をより大切にするために、今までの大型カーフェスから出展社＆エントリーカーみんなが楽しめる参加型のカーガイのためのイベントに変貌します。そのメインコンテンツとして取り組むのが“SNJ ライブストリーミング”です。SNJやスタンス・マガジンのムービーをアップしているYOUTUBE“Stance JP Channel”から世界に発信！ SNJ FUJIの模様を世界中の人が観覧できます。MCは元プロドリフトドライバーで今ではYouTuberを始めデジタルクリエイターとして活躍する“西田ラビー （@robbienishida ）”。そして、もう１人はスタンスネイションジャパンのライブ配信といえばこの人、クルマの楽しさを発信するバカジョンでおなじみ“JC（@jc.pepino ）”。 どちらも大がつくクルマ好きということでSTANCENATION JAPAN supported by WORK 2025 FUJのライブ配信はさらに盛り上がりを見せようとしています。

タイムスケジュールは

06:00～ エントリーカー搬入シーン

10:00～ オープニングセレモニー

10:30～ デモカーアピール

13:30～ エントリーカーアピール&ゲスト紹介

15:00～ アワードセレモニー

を予定しています!

その他にも新カテゴリーとしてStance Motorcycleを設立しました。アメリカっぽいカスタムが施されたクールなバイクたちが駆けつけます。その他にもStance / custom / VIPCAR / Classic / 80CAR / EUROなど約2000台の応募から700台に選び抜かれたハイクオリティーなクルマたちが富士スピードウェイに集結します。さらに進化するSNJを当日会場またはライブ配信でぜひ楽しみください。

DATE : 11/23（SUNDAY） 10:00～16:30

LOCATION : FUJI SPEEDWAY P2 PARKING

前売りチケットはこちらから！

ローチケ：https://l-tike.com/snj2025fuji

イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/4424930001-P0030001

楽天チケット：https://mini.ticket.rakuten.co.jp/event/kp577bmdv

一般入場料

前売り券：2,000円

当日券：3,000円

当日電子チケット：2,700円

※別途、富士スピードウェイの入場料が必要です。

SNJ ライブストリーミングは当日06:00より

エントリーカー搬入シーン配信スタート！

https://youtu.be/J89V8hzgaCs

主催：株式会社芸文社