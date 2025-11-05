Ahrefs Connect（エイチレフス・コネクト）提供開始 - サードパーティ開発者向け API 統合プログラムがスタート、世界中のユーザーへのリーチが可能に

Ahrefs pte. ltd.

Ahrefs Pte. Ltd. が提供する SEO 分析を主軸とした、AI 可視化・競合分析・コンテンツ作成支援・ウェブ分析・SNS 投稿機能などのマーケターが必要な機能を網羅するマーケティング・オールインワンツールの「Ahrefs（エイチレフス）」は、 サードパーティ製品開発者向けの新しい API 統合プログラム「Ahrefs Connect（エイチレフス・コネクト）」の提供を開始しました。

Ahrefs Connect（エイチレフス・コネクト）とは

開発したツールと Ahrefs の豊富なデータを接続し、Apps Gallery に掲載。世界中の Ahrefs ユーザーが Apps Gallery からお好みのツールを選んで接続できる。

Ahrefs Connect は、マーケティング、コンテンツ制作、SEO 関連のツールを開発する企業や個人開発者が、自社製品に Ahrefs の豊富なデータを統合できるプログラムです。OAuth 認証（オーオース認証・安全なアカウント連携技術）により、ユーザーは安全に Ahrefs アカウントを開発者のツールと連携でき、パスワードを共有することなくデータを活用できます。

承認されたアプリケーションは、Ahrefs 内の Apps Gallery に掲載され、全世界の Ahrefs ユーザーに公開されます。

▪️なぜ Ahrefs Connect なのか

マーケティング、コンテンツ、SEO 関連の製品を開発している方にとって、Ahrefs Connect は製品価値を飛躍的に高める機会です。Ahrefs API を通じて、オーガニック検索とバックリンクデータ、競合インテリジェンス、ランクトラッカーの結果、サイト監査レポートなど、業界最高水準の SEO データにアクセスできます。

これらのデータを統合することで、ユーザーにより包括的なマーケティングソリューションを提供し、製品の競争力を大幅に向上させることができます。単なる機能追加ではなく、ユーザーの意思決定を支える確かなデータ基盤を提供することで、あなたの製品は市場での差別化を実現します。

▪️Ahrefs Connect でできること- あなたのツールに Ahrefs の膨大な SEO データを統合- オーガニック検索データ、バックリンク情報、競合インテリジェンス、サイト監査レポートなどへのアクセス- OAuth 認証による安全なユーザーアカウント連携- Ahrefs API v3 の最新機能を活用- Apps Gallery への掲載で、世界 180 カ国以上の Ahrefs ユーザーへのリーチ▪️既に掲載されているアプリ例

現在、以下のようなツールが Ahrefs と連携し、Apps Gallery に掲載されています:

- Screaming Frog SEO Spider - 技術的SEO監査ツール- Pitchbox - アウトリーチ・リンクビルディングツール- BuzzStream - コンテンツマーケティング・PR管理- Marketing Miner - SEOデータ分析- Databox - マーケティング分析ダッシュボード- SeeUrank - ランキング追跡ツール

詳細情報はこちら：

Ahrefs Connect ドキュメント: https://docs.ahrefs.com/docs/ahrefs-connect/introduction

（Ahrefs Connect 利用規約をご確認の上、プログラムへの参加をご検討ください。）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）について

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd. は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。開発者コミュニティとの協力により、Ahrefs データのエコシステムをさらに拡大していきます。

本社所在地: シンガポール

設立: 2010 年

代表者: Dmitry Gerasimenko（創業者・CEO）