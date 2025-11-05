大阪エースとUNBY、初のコラボレーション！アウトドアで活躍する多機能石鹸「エース石鹸 OUTDOOR SOAP」を発売

株式会社大阪エース

株式会社大阪エース（本社：大阪府摂津市、代表取締役：小川 佳美）と、バッグやアウトドア用品を展開するアンバイ株式会社（UNBY, inc.、本社：兵庫県三田市、代表取締役：冨士松 大智）は、初のコラボレーション商品として、アウトドアシーンに最適な多機能石鹸「エース石鹸 OUTDOOR SOAP」を発売しました。本商品は、大阪エースが運営する「石鹸工房COCOON」の伝統的なコールドプロセス製法と、UNBYが展開するブランド「AS2OV (アッソブ)」のデザイン性・機能性を融合させた、これまでにない新しいアウトドアソープです。

コラボレーションの背景

「石けんひとつで、肌は変わる」を理念に、肌に優しい手作り石鹸を製造する石鹸工房COCOONと、「A SHARED SENSE OF VALUE（共有する価値観）」をコンセプトに、デザイン性と機能性を両立させたバッグやアウトドアギアを提案するAS2OV。両社のものづくりに対する真摯な姿勢と、ユーザーのライフスタイルを豊かにしたいという想いが共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。

商品の特徴

「エース石鹸 OUTDOOR SOAP」は、AS2OV（アッソブ）とANSWER（アンサー）の頭文字をとったネーミングで、自然由来の成分にこだわり、環境への配慮と優れた機能性を両立させた、アウトドア愛好家にとって理想的な石鹸です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169920/table/1_1_2cb427a15f8bc042ba6194902aa77b7f.jpg?v=202511061257 ]

商品概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169920/table/1_2_f4b37d7d24d65ac3c9f1bf1faf6cbc82.jpg?v=202511061257 ]

各社について

株式会社大阪エース

石鹸工房COCOON45年前に家具屋として創業し、その木工技術を活かしたユニークなデザイン石鹸を得意とするものづくり企業。コールドプロセス製法のスペシャリストとして、大阪の自社工房で一つひとつ丁寧に石鹸を製造しています。娘の肌荒れをきっかけに生まれた「石鹸工房COCOON」は、「自らうるおう自立肌」を育むスキンケアを提案しています。

株式会社 UNBY

「私たちは、誠実で妥協しないものづくりをモットーに、お客様の肌と未来に寄り添う製品をお届けします。」アンバイ株式会社 / AS2OV「バッグからはじまるスタイル提案」をコンセプトに、多様なブランドを展開するセレクトショップ。オリジナルブランドであるAS2OV（アッソブ）は、経験豊富なデザイナーによる機能的なポケットや収納、そして「価値観の共有」をテーマにしたハイクオリティなプロダクトが特徴です。理想の素材と製造環境を追求し、国内外のパートナーと共に、より良い製品を生み出し続けています。

販売情報現在、以下の場所でお買い求めいただけます。

・石鹸工房COCOON公式オンラインストア

: https://cocoon-soap.com/collections/answer/products/ace-101（期限定販売）

・神戸阪急百貨店 POPUPストア: 7階にて11月4日（火）まで開催中

会社概要:株式会社大阪エース

・所在地: 大阪府摂津市鶴野2-9-19 1F

・ウェブサイト: https://www.osakaace.com/

石鹸工房COCOON（株式会社大阪エース運営）

・所在地: 大阪府摂津市鶴野2-9-19 1F

・店休日: 日祝、GW、夏季休業、年末年始

・ウェブサイト: https://cocoon-soap.com/

・電話 :072-636-8201

・fax :072-636-8202

・email: info@osakaace.com

・代表取締役:小川 佳美

アンバイ株式会社（UNBY, inc.）

・本社所在地: 〒669-1303 兵庫県三田市末2189番地1

・東京事務所: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-18-23 2F UNBY PR（SHOWROOM）

・設立: 平成25年3月29日

・代表取締役: 冨士松 大智

・ウェブサイト: https://www.unby.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社大阪エース（連絡先情報はウェブサイトをご確認ください）

