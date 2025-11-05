【2025年11月1日～12月31日限定】おせちと一緒に愉しめる！板前魂×サントリー コラボキャンペーンをAmazonで開催！ザ・プレミアム・モルツがクーポン利用で100円OFFに！

株式会社ナカノモードエンタープライズ年末年始にピッタリ！おせち×干支デザイン缶

2025年11月1日（土）よりAmazonにて、おせち専門店「板前魂」を運営する株式会社ナカノモードエンタープライズ（本社：大阪府大阪市、代表：中野 聡志）と、サントリー株式会社が販売する「ザ・プレミアム・モルツ」が、年末年始を華やかに彩るコラボキャンペーンを開催！

キャンペーン概要

2025年11月1日（土）0:00～2025年12月31日（水）23:59の期間中、

対象の「ザ・プレミアム・モルツ」シリーズがクーポン利用で100円OFFに。

キャンペーンページはこちら :https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=207268541051&source=dp_cxcw&linkCode=ll2&tag=su-beer13-22&linkId=719683f1371fbe48eae5cfba0bb4ff40&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl

■ クーポン詳細

割引内容：ザ・プレミアム・モルツ各種が100円OFF

利用期間：2025年11月1日（土）0:00 ～ 2025年12月31日（水）23:59

対象商品：サントリー ザ・プレミアム・モルツ各種（クーポンページ掲載商品のみ）

※在庫がなくなり次第終了となります。

■ ご注意

クーポンの利用方法や規約については、Amazon.co.jpの各ヘルプページをご確認ください。

本キャンペーンはAmazon.co.jpを通じて実施されます。

Amazon.co.jpは本キャンペーンを予告なく変更または終了する権利を保有します。

年末年始は、家族や仲間と囲む食卓に“ちょっと贅沢”を。

2026年のお正月は、板前魂の華やかなおせちとサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」で、

最高の新年をお迎えください。

板前魂の極（特大八.五寸和洋風三段重）とザ・プレミアム・モルツ ギフト 干支デザイン缶 2種アソートセット

■サントリー プレモル×おせち特集ページは下記URLから

https://www.amazon.co.jp/stores/page/9FCCCB05-FE7F-416A-9998-E3D2C2798202?ingress=0&visitId=f5eba367-5d96-47e1-bb62-609650886b94(https://www.amazon.co.jp/stores/page/9FCCCB05-FE7F-416A-9998-E3D2C2798202?ingress=0&visitId=f5eba367-5d96-47e1-bb62-609650886b94)

おせち専門店「板前魂」

おせち専門店「板前魂」では、定番のおせちはもちろん、肉おせちや中華風おせち、子ども向けおせちなど、60種類以上を取り揃えています。

累計販売総数は338万セットを達成いたしました（2025年7月時点）。

ご注文は自社通販サイトのほか、楽天・Yahoo!ショッピング・Amazon・au PAYマーケットといった各種ECモールから承っております。

また、ドラッグストアやホームセンター、食品スーパーなど、全国の約9,300店舗でもお取り扱いがございます。

その他、泉佐野市と飯塚市のふるさと納税返礼品にも認定されています。