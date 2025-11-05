【那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート】が温泉宿・ホテル総選挙2025『ラグジュアリー部門』に初エントリーで全国第1位を受賞！

コアグローバルマネジメント株式会社

コアグローバルマネジメント株式会社（東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ23F、代表取締役：中野正純）が運営する『那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート』（住所：栃木県那須郡那須町湯本206-730）は、このたび温泉宿・ホテル総選挙2025『ラグジュアリー部門』にて全国第1位を受賞いたしました。

開業からわずか1年という節目に、このような栄誉ある賞をいただけましたのは、日頃よりご愛顧くださるお客様、そしてご支援くださる地域の皆様のおかげと深く感謝申し上げます。

今後とも那須の自然美と旬の味覚を取り入れた上質でラグジュアリーなひとときをご提供してまいります。

那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート 氈鹿ファミリースイート

【那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート】について

当館は、四季折々の自然に包まれた那須の森に静かに佇む全20室の温泉宿です。

2024年11月のオープンからわずか1年でミシュランガイド ホテルセレクション2025に掲載いただきました。すべての客室に源泉かけ流しの半露天風呂を備え、にごり湯の硫黄泉は疲労回復や神経痛の改善に効果が期待されます。自然を望む大浴場や、一部客室にはプライベートサウナも完備しております。

お食事は地元那須や日本の旬の食材をふんだんに使った和のフルコースで、料理長が一皿一皿丁寧に仕立て、五感で味わう贅沢な時間を演出します。ゲスト専用ラウンジでは、厳選したチャームと各種ドリンクをご用意しております。喧騒を離れ、ラグジュアリーと癒しが調和する特別な滞在をぜひご体験ください。

所在地：〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本森林206-730

TEL：0287-74-2152

アクセス：【車】東北自動車道～那須I.C.～約10km

【電車】東北新幹線「那須塩原」駅

那須塩原駅西口より送迎あり（ご宿泊の3日前までの完全予約制）

客室：20室（全室半露天風呂付き。うち6室はサウナ付き）

HP：https://hewitt-resort.com/nasu/

Instagram：＠shinshunnokago_nasu(https://www.instagram.com/shinshunnokago_nasu/)

【キャンペーン予告】

2025年11月8日（土）より「公式サイトが超お得！キャンペーン」を実施します。

宿泊料金20%OFFに加え、抽選で100名様に全国共通宿泊券をプレゼントいたします。

詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください：https://cgman.jp/campaign/cm/

那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート 半露天風呂那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート ディナー

※画像は一部イメージです。

【その他エントリー施設について】

■函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート

『絶景部門』全国第2位受賞

■軽井沢俱楽部 ホテル軽井沢1130／ヒューイットリゾート

『泉質自慢部門』全国第2位受賞

■緑翠亭 景水

『おもてなし部門』中部エリア第2位受賞

【温泉宿・ホテル総選挙2025とは】

エントリー制にて、応援投票により各部門のランキング(部門賞)を全国とエリア別にて決定します。

3万136人が選んだ部門別 温泉宿・ホテルランキング結果発表ページはコチラ(https://yado.onsen-ouen.jp/content/result/2025/)

応援投票期間：2025年8月8日(金)10:00～2025年10月31日(金)18:00

【会社概要】

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

資本金：2,000万円

事業内容：ホテル運営事業（国内31施設）ほか

展開ブランド：

ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、花のおもてなし南楽（2025年8月OPEN）、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/