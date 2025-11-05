株式会社リィ、2025年11月5日（水）に公式Podcast番組『運動が10割』を配信開始

株式会社リィ

株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：廣瀬あゆみ）は、2025年11月5日（水）よりPodcast番組『運動が10割』の配信を開始しました。

本番組では「良質な運動機会を創造し、ドキドキがあふれる毎日をつくる」というLiiの想いを起点に、運動を通じて“よりよく生きる”ためのヒントを発信します。

【提供開始背景】

現代では「健康のために運動する」ことが広く知られる一方で、日常の中で自然に体を動かす機会は年々減少しています。便利さや効率を追求する社会の中で、運動は“意識的に行うもの”となり、健康維持の手段としてのみ語られることも少なくありません。

しかし、運動の価値はそれだけにとどまりません。体を動かすことは思考を柔らかくし、人との関係を深め、日々の心を前向きにしてくれる。そんな、より本質的な力を秘めています。

Podcast『運動が10割』は、この“運動の本質的な価値”を社会全体にひろげていくために立ち上がりました。歩きながら、通勤しながら、家事をしながらなど、動きのある時間に寄り添う音声メディアを通して、運動が持つ本質的な価値を再発見し、誰もが“自分らしく体を動かせる社会のきっかけをつくっていきます。

【番組概要】

『運動が10割』は、“心拍数を上げる小さな習慣が、毎日のパフォーマンスを大きく変える” をテーマに、子どもから大人まで、特に忙しいビジネスパーソンにも役立つ運動や健康ノウハウをお届けするトーク番組です。

■番組名：『運動が10割』

■配信開始：2025年11月5日（水）

■配信日時：毎週水曜 7:00頃（予定）

■パーソナリティ：

廣瀬あゆみ（株式会社リィ 代表取締役CEO）

佐藤和馬（元プロサッカー選手）

■配信プラットフォーム：

[Spotify] https://x.gd/ZIHJ3

[Apple Podcast] https://x.gd/iG5rY

[YouTube] https://www.youtube.com/@Lii_dokidoki

[note] https://note.com/lii_inc

■内容：

「運動×リモートワーク」「運動×子育て」「運動×歴史」など、あらゆるテーマを“運動”という軸から語り合います。

ご感想やトークテーマリクエストを随時募集しています。

メッセージの送信は下記メッセージフォームのリンクからお願いします。

https://liistyle.com/contact-podcast

【パーソナリティ紹介】

廣瀬 あゆみ（ひろせ あゆみ）

武庫川女子大学健康スポーツ科学部卒。ソフトバンクにて営業企画を経験した後、教育・医療福祉分野での事業開発や採用広報を経て、2018年に株式会社リィを設立。

「良質な運動機会を創造し、ドキドキがあふれる毎日をつくる」を理念に、運動発達支援を中心とした事業を全国・海外に展開中。第24回JVA地域貢献特別賞受賞。

＜コメント＞

「“運動が10割”という言葉には、“運動は特別なものではなく、すべての毎日に通じている”という思いを込めています。運動を通じて得られるのは、体力だけではなく、心の柔らかさや挑戦する勇気、人とつながる喜びです。番組を通して、“運動の広がり”を感じてもらい、誰かの動き出すきっかけになれたれば幸いです！

佐藤 和馬（さとう かずま）

大阪教育大学を卒業後、佐川印刷SC（現・SP京都FC）でキャリアをスタート。その後、奈良クラブや鈴鹿ポイントゲッターズ、オーストラリアのMalvern City FCなど、国内外のクラブでプロサッカー選手として活躍した。

＜コメント＞

「プロの現場にいた頃、運動は“勝つためのもの”でした。でも今は、運動はもっと人を前向きにしてくれるものだと思っています。

『運動が10割』では、スポーツ経験の有無を超えて、誰もが“体を動かすこと”をポジティブに感じられるきっかけを届けます！

【会社概要】

会社名：株式会社リィ（Lii Inc.）

代表者：廣瀬 あゆみ

設立：2018年11月1日

事業内容：児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業、クリエイティブ事業

本社：愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8‐1 御器所セントラルビル3A

Webサイト：https://liistyle.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リィ 広報

担当：横山 TEL：090-5944-9538 MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp