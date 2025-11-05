「勇気爆発バーンブレイバーン」描き下ろしアクリルジュエリースタンド。別売りの「ブレイブネックレス」をディスプレイできる仕様

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、オリジナルTVアニメ「勇気爆発バーンブレイバーン」とのコラボレーションアイテム「描き下ろしアクリルジュエリースタンド」の予約受付を2025年11月4日（火）～11月28日（金）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて行います。

このたびの新作は、「イサミ・アオ」「ルイス・スミス」の描き下ろしアートを使用したアクリルジュエリースタンドです。別売りの「ブレイブネックレス」をディスプレイできる仕様で、イサミとルイスを並べて飾れるデザインになっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/844_1_18a0135376eb309644dab7b46a013650.jpg?v=202511061257 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/844_2_19a8472da02fb45b9ad5a59d77f88e5e.jpg?v=202511061257 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/844_3_b3a7c059ac3e0d2df1599bf4230fa69a.jpg?v=202511061257 ]

オリジナルTVアニメ「勇気爆発バーンブレイバーン」とコラボレーションした「ブレイブリング」「ブレイブネックレス」も同期間中（2025年11月4日（火）～11月28日（金））予約を受け付けております。

「勇気爆発バーンブレイバーン」とは

2024年1月から3月にかけて放送された、オリジナルロボットアニメで、Cygamesが企画・原作を、大張正己が監督を務める、CygamesPicturesが制作。CygamesPicturesとしては初の完全オリジナル作品。

君たちは本当の勇気に出逢う――ふたりを繋ぐ“勇気”人型装甲兵器『ティタノストライド＝通称TS（ティーエス）』が発達した時代。各国軍は“ハワイ オアフ島”に集結。陸上自衛隊所属 イサミ・アオとアメリカ海兵隊所属 ルイス・スミスのふたりは戦闘の最中出逢う。突如所属不明機による強襲を受け、為す術もなく散っていく兵士たち。己の誇りをかけて戦え。死と隣り合わせの戦場で生き残る為。仲間を救う為。命を信て、“勇気”を燃やせ。

◆公式サイト：https://bangbravern.com/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/bangbravern

サンプル展示詳細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。是非この機会にお立ち寄りください。

展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

ユートレジャーについて

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/844_4_73d4772c377dd7c519d63287dd2acd94.jpg?v=202511061257 ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

