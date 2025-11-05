不動産分野で多角的に事業を展開するセンス・トラスト株式会社、事業拡大に伴い京都支社を増床移転　東海・九州エリア進出へ

センス・トラスト株式会社

センス・トラスト株式会社（本社：大阪府大阪市、以下：センス・トラスト、代表取締役：今中康仁）は、更なる事業規模拡大に伴い、京都支社の増床移転および名古屋・福岡支社を開設いたしました。

これにより、当社の主要拠点は関西・関東に加え、東海・九州エリアへと拡大。全国規模での事業展開を本格化いたします。

支社移転・設立の背景

当社は「想像を超える、未来の創造」をビジョンに掲げ、不動産ビジネスの変革を目指し、京阪神間・関東エリアを中心に不動産の買取再生事業、収益不動産事業、ディベロップメント事業などを展開してまいりました。

近年は京阪神間・関東エリアでの事業成長を背景に、さらなる拠点拡充が急務となっており、このたびの増床移転・新設に至りました。

京都支社の増床移転は、今後のさらなる事業拡大に向けた第一歩です。

また、名古屋・福岡支社の開設により、東海・九州エリアでの新規顧客開拓や優秀な人材の確保を進め、全国規模での事業展開を一層加速いたします。

各支社の概要

京都支社

〒600-8004

京都府京都市下京区奈良物町364

中央四条ビル5階

開設日：2025年10月1日

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yRw3zyYA-dA ]

名古屋支社

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦一丁目4番27号

ジェムストーン錦ビル9階

開設日：2025年10月1日

福岡支社

〒812‐0011

福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目11番14号

博多プレイスワン 9階

開設日：2025年10月1日

【代表メッセージ（代表取締役社長：今中康仁）】

弊社は今年で創業より7期目を迎えました。

これもひとえに、日頃より多大なるご支援を賜っておりますパートナー企業の皆様、全てのお客様のおかげであり、心より感謝申し上げます。

さらに、大変喜ばしいことに、この10月をもって、共に挑戦する仲間が100名を超える規模となりました。全メンバーの尽力と情熱が、この急速な成長を支えております。

この成長をさらなる飛躍へと繋げるべく、この度、事業拡大を視野に入れた京都支社の移転に加え、新たに名古屋支社および福岡支社を開設いたしました。

今回の拠点拡大は、地域に根差した採用と、全国へよりきめ細やかなサービス提供体制を構築するための重要な一手です。私たちは、今後も「唯一無二の、感動」を届けるため、全国各地で新たな価値創造に邁進してまいります。

皆様の期待に応えるべく、社員一同、より一層の精進を重ねてまいる所存です。引き続きのご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名 センス・トラスト株式会社

代表者 今中 康仁

所在地 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町５－５４ グラングリーン大阪 南館 パークタワー９階

事業内容 買取再生事業・収益不動産事業・ディベロップメント事業・宅地開発事業

URL https://sense-trust.co.jp/