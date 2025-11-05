株式会社キャムとの共催セミナー「基幹業務のシステム化と自動化による顧客体験向上と業務効率化」

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）は、株式会社キャム（本社：福岡県福岡市、代表取締役：下川 良彦）と共催でWEBセミナーを開催いたします。

■テーマ

基幹業務のシステム化と自動化による顧客体験向上と業務効率化

■参加申し込み

https://ipas-lp.deliv.co.jp/webinar20251112(https://na2.hubs.ly/H01W9G50)

■セミナー概要

本セミナーは、小売業界におけるDX推進と業務効率化をテーマに、株式会社キャムと株式会社デリバリーコンサルティングが共同開催いたします。

株式会社キャムからは、中小企業向けの次世代クラウドERP「キャムマックス」をご紹介し、販売・購買・在庫管理を中心とした基幹業務の課題と解決策、導入成功事例、連携のポイントについて解説いたします。

一方、株式会社デリバリーコンサルティングは、デスクトップ型RPA「ipaSロボ」を用いた業務自動化の具体例と、その効果について詳しく解説します。さらに、自動化によって生まれる「時間の余裕」「コスト削減」「顧客満足度向上」「働き方改革」といった価値もご紹介いたします。

討論セッションでは、「キャムマックス」と「ipaSロボ」の活用による具体的なDXのメリットやリスク管理、導入のポイントについて深掘りします。

現場の課題解決と長期的な価値創造を目指す経営者や管理者の皆さまにとって、最適な内容となっております。

変化の時代に対応する第一歩として、ぜひご参加ください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/86_1_031c7d603d36eb13cef97fcca4d759a1.jpg?v=202511060827 ]■タイムスケジュール

14:00～14:05 セミナー概要

14:05～14:25 小売／流通業におけるRPA活用と業務自動化ソリューション

株式会社デリバリーコンサルティング

CBDO

柴田 豊信

14:25～14:45 小売業における基幹業務のDXについて- 中小企業向けERPベンダーの立場から

株式会社キャム

取締役COO

下川 貴一朗

14:45～15:00 討論セッション

詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。

■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。

WEBサイト https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H01W9JC0)

サービスサイト https://ipas-lp.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H01W9Gw0)