越境EC支援のジグザグ、訪日インバウンドマーケティングのビヨンド社と地域展開に向けた協力体制を構築

株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義、以下ジグザグ）は、インバウンドプロモーション事業に強みを持つ株式会社Beyond（本社：東京都江東区、代表取締役：道越万由子、以下ビヨンド社）と、地域展開に向けた協力体制を構築したことをお知らせいたします。

▼ ビヨンド×ジグザグ、本取り組みの背景

ジグザグは、訪日外国人旅行者の「旅マエ・旅ナカ・旅アト」をつなぐ“一気通貫”のインバウンド導線支援モデルを展開しています。その中で「インバウンドナビ(TM)」は、GoogleマップやGoogleビジネスプロフィールの最適化を通じて、訪日前から店舗や観光地の認知を高める仕組みです。

近年、インバウンド需要は都市部にとどまらず地方へも広がりを見せており、地域事業者や中小店舗が海外からの旅行者とつながるための支援が求められています。

2025年6月に公開した、米国・中国・日本の900サンプルを対象に行った「旅マエ・旅行計画の立て方」に関する3カ国調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000018480.html)では、旅マエ（旅行前）のプランを立てる際に、大手検索エンジンでの「Web検索」は7割以上が活用しているという結果になりました。

また「旅ナカ・地図アプリと旅行体験」に関する3カ国調査レポート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000323.000018480.html)では、行き先を見る際は「Google Map」などの地図アプリを9割以上が活用していることが判明しました。

多くの旅行者は旅マエでの検索、そして旅の途中でもマップアプリなどインターネットでの情報収集を活用し、旅行していることがわかります。

今回の協力体制により、ビヨンド社が持つ自治体・地域事業者とのネットワークを活かし、全国規模で「インバウンドナビ(TM)」の普及を推進。

旅ナカでは“手ぶら購入”を可能にする「旅ナカクリック(TM)」、旅アトでは「WorldShopping BIZ」を通じて、地方からでも世界中の顧客と継続的につながる仕組みを提供します。

▼ 本取り組みのポイント

本取り組みでは、都市部だけでなく全国の店舗・観光地へ「インバウンドナビ(TM)」を導入し、地方に広がるインバウンド需要を支援します。

さらに、ジグザグは訪日インバウンドと海外マーケティングに強みを持つビヨンド社を戦略パートナーとして迎え、地域展開に向けた協力体制を構築しました。そして、旅マエから旅ナカ、旅アトまでを一気通貫で支援する導線を提供することで、顧客のファン化とLTVの最大化を実現してまいります。

ジグザグは今後も、信頼できるパートナーとの協働を通じて、政府が掲げる「訪日外国人旅行者6,000万人／消費額15兆円」時代に向け、地域経済と世界を結ぶ新しい顧客体験を創造してまいります。

▼ 各社コメント

「インバウンドナビ(TM)︎」詳細はこちら :https://www.worldshopping.biz/news/202505-inboundnavi/

《株式会社ジグザグ 取締役 鈴木 賢》

訪日6,000万人時代に向けて、地域と世界をつなぐ“インフラ”が求められています。

ビヨンド社は、地域と訪日外国人をつなぐ事業に強みを持つ企業です。今回の連携によって、『インバウンドナビ(TM)』が全国へ広がっていく大きな可能性を感じています。

私たちは「WorldShopping BIZ」を通じて越境ECを支援しながら、旅マエ・旅ナカの体験を一気通貫で支えることで、地方の魅力を世界中の旅行者に届け、日本中の店舗や地域がグローバル市場とつながる未来を実現してまいります。

《株式会社Beyond 代表取締役 道越 万由子》

地域には、世界中の旅行者を惹きつける魅力と物語が数多くあります。

私たちはこれまで、自治体や地域事業者とともに観光プロモーションを行い、地域の“らしさ”を世界に発信してきました。

このたびジグザグ社と協力することで、旅マエ・旅ナカ・旅アトをつなぐ一気通貫の仕組みを地域に届けられることを嬉しく思います。

『インバウンドナビ(TM)』を通じて、海外の旅行者がお店を探しやすくなり、地方から新たなインバウンドの波を生み出していけるよう取り組んでまいります。

▼ WorldShopping BIZ：概要

「WorldShopping BIZ」は、海外販売をはじめたいすべての国内EC事業者に対して、多言語対応・海外決済・海外配送まで、まるごと支援を行うことで海外販売をサポートする越境EC対応サービスです。

海外販売を始める際に壁となる言語・決済・物流に関するサポートから、不正決済の防止機能や、海外カスタマーのデータを可視化する「ショップダッシュボード」を提供することで、日本のEC事業者の越境EC販売をサポートする国内外で15件の特許取得済みの安心・安全なサービスを提供しています。

サービスページURL：https://www.worldshopping.biz/

〈企業情報〉

会社名 ：株式会社ジグザグ

上場区分：東証グロース（340A）

代 表 ：仲里 一義

設 立 ：2015年6月

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町14-1

事業内容：

・WorldShopping BIZ：EC事業者向け海外販売支援サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.biz/

・WorldShopping：海外カスタマー向け購入代行サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.global/

・インバウンドナビ(TM)︎：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス

https://www.worldshopping.biz/blog/inbound-navi/