フレイバーズ、安心・安全なWEB環境を提供するセキュリティサービス『F-PAT（ファイルパトロール）』を6ヵ月無料で提供開始

株式会社フレイバーズ

株式会社フレイバーズ（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役：平田 弘幸）は、自社開発のセキュリティサービス『F-PAT（ファイルパトロール）』の提供を開始しました。先着1,000サイト限定で、月額7,500円（税込8,250円）の利用料を6ヵ月無料で提供します。また、販売パートナーとなる取扱代理店の募集も同時にスタートしました。

■ 『F-PAT（ファイルパトロール）』について

『F-PAT（ファイルパトロール）』は、File Patrol＝ファイルを見回り・監視するという発想から生まれた、フレイバーズ独自のセキュリティサービスです。

F-PATは、最短1時間ごとにサーバー上のファイルを自動チェックし、前回チェック時との差分を検知します。

ファイルの更新や改ざんなど、変化が見つかれば即時に担当者へメール通知を行います。

一般的な「ウイルス検知」ではなく、“ファイル構成の変化”に特化した差分検知型の監視により、WEBサーバーの状態を厳格に保ちます。

導入は非常にシンプルで、サーバーにPHPファイルをひとつアップロードするだけ。

専用管理画面から初期設定を行えば、専門知識がなくてもすぐに運用を開始できます。

現在、約200社の導入実績のある差分検知型のセキュリティサービス

■ 開発・運用実績

F-PATは、フレイバーズが長年にわたりWEB制作・運用支援を行ってきた知見をもとに、2015年にサービス提供を開始しました。

以降、上場企業・自治体・中堅企業を中心に導入が進み、現在では幅広い業種のWEBサイトを継続的に監視しています。

実際に、ある制作会社の顧客サイトでは、F-PATが深夜帯にファイルの異常な書き換えを検知。

確認したところ、改ざんファイル内にマルウェアが埋め込まれており、被害が発生する前に除去対応を実施。

サイト停止や情報流出といった二次被害を防ぐことができました。

このようにF-PATは、日常の見回りによってリアルに被害を防いできた実績を持つ、実効性の高いセキュリティサービスです。

■ キャンペーン概要

l 対象：新規で『F-PAT（ファイルパトロール）』を導入するWEBサイト

l 内容：通常月額8,250円（税込）の利用料を 6ヵ月無料

l 上限：先着1,000サイト限定

l 申込期間：2025年11月5日～上限に達し次第終了

l 7ヵ月目以降：有料プラン（税込8,250円）へ自動移行

■ 取扱代理店の募集について

フレイバーズでは、『F-PAT（ファイルパトロール）』の販売パートナーとなる 取扱代理店 の募集も同時に開始いたします。

代理店は、初回20サイトの登録達成時に 報奨金5万円 を進呈（初回限定）。

この報奨金キャンペーンは、2026年5月31日までの期間限定です。

WEB制作会社やホスティング事業者、IT関連企業、広告代理店など、既存顧客を抱える事業者にとって、F-PATは継続的な収益を生み出すストック型サービスとしても注目されています。

■ 今後の展望

フレイバーズは、『F-PAT（ファイルパトロール）』を通じて、中小企業、自治体、教育機関など幅広い層へセキュリティ環境を提供し、2028年度までに10,000サイトへの導入を目指しています。

今後は自動レポート機能の強化など、より精密で使いやすいWEBセキュリティプラットフォームへと進化していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社フレイバーズ

所在地：兵庫県宝塚市

代表者：代表取締役 平田 弘幸

URL：https://www.flavours.ac/

事業内容：ブランディング、WEB企画制作、セキュリティサービス開発

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フレイバーズ

F-PAT（ファイルパトロール）サービス窓口

TEL：06-4790-7270

E-mail：info@flavours.ac