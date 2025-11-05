【11月6日開催】テレシー、Findy主催「Data Engineering Summit」にエンジニアの欧陽 江卉が登壇！

株式会社テレシー

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する株式会社テレシー(東京都港区、代表取締役社長執行役員：川瀬 智博)は、11月6日（木）に行われるデータクラウドカンファレンス「Data Engineering Summit」のセッションに、データプランニングチーム チームリーダー 欧陽 江卉（オウヤン ジャンフィ）が登壇することをお知らせいたします。

■Data Engineering Summitについて

生成AI時代のデータ基盤構築

データドリブン経営に伴うRevOpsや生成AIによってデータを活用していくための基盤やモデリングの重要性が問われています。

2011年に出版された Lawrence Corr氏、Jim Stagnitto氏著

『Agile Data Warehouse Design: Collaborative Dimensional Modeling, from Whiteboard to Star Schema』は2024年に日本語に翻訳され、日本でも活用できるデータ基盤の構築に向けて

どのようなアプローチをしていくかについて話題を集めています。

本カンファレンスは、今の時代に求められるデータ基盤についての知見が得られる場を提供します。

- 主催：ファインディ株式会社- 公式サイト：https://data-engineering-summit.findy-tools.io/2025/■登壇背景

Findyが掲げる「スキルの可視化」「エンジニアが正当に評価される社会」というテーマに共感し、今回のカンファレンスへの登壇が実現しました。

データやスキルを軸にした新しい働き方・チームづくりについて、現場視点での取り組みや課題感を共有する予定です。

■登壇概要- セッションタイトル：Snowflakeとdbtで加速する「TVCMデータで価値を生む組織」への進化論- 登壇日時：2025年11月6日（木）14:25～14:55- 会場：オンライン- 登壇者：株式会社テレシー データプランニングチーム リーダー 欧陽 江卉- セッション内容：https://data-engineering-summit.findy-tools.io/2025?m=2025/tt/bQLHDJPL本セッションは、運用型テレビCMを主軸とするテクノロジードリブンなマーケティングパートナーとして、創業当初から「データで価値を生む組織」を目指し、進化させてきたデータ基盤について紹介します。多様なマーケティングデータや消費者行動データを扱う中で、Snowflakeとdbt Cloudを活用し、柔軟かつ安定した運用を実現。さらに年間1,000万円以上のコスト削減につながった改善事例、事業のスケーラビリティを支える設計・実装、今後テレシーの目指している統合的なデータプラットフォームについてお話します。■略歴・プロフィール欧陽 江卉（オウヤン ジャンフィ）

新卒で株式会社CARTA HOLDINGSに入社し、インターネット広告の配信ロジックに関する設計・開発・運用に従事。その後、国内大手ECサービス事業会社へ転職し、2022年にCARTA HOLDINGSへ再入社。現在はグループ会社である株式会社テレシーにて、データプランニングチームのチームリーダーとして、社内のデータ分析基盤の構築・運用を担当している。あわせて、マーケティング施策を支えるためのデータ設計・整備にも取り組んでいます。

■「テレシー(TELECY)」(https://telecy.tv/(https://telecy.tv/))について

テレシーは、クライアント企業様の課題に対して、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する会社です。戦略策定からCMクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫してクライアント企業様に伴走し事業成長に貢献します。



テレシーの主な特長

1)運用型テレビCMを軸に、クライアント企業様の抱える課題に合わせた統合コミュニケーション施策を、戦略策定からクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫で企画、実行。

2)特許を取得したテレシーアナリティクスにより、Web広告と同じ指標でテレビCMの効果を可視化。

3)タクシー広告、エレベーター広告などのオフライン広告から、TVer、YouTubeといったオンライン広告まで、様々な広告媒体を取り扱う。

【株式会社テレシー】 https://telecy.tv/(https://telecy.tv/)

取締役会長：西園 正志

代表取締役社長執行役員：川瀬 智博

取締役執行役員：吉濱 正太郎

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

設立：2021年1月4日

資本金（資本準備金含む）：9,900万円

事業内容：テレビCM配信プラットフォームの企画・開発・運営／オフラインマーケティング事業／デジタルマーケティング事業