【11/14(金)16:00～】事業承継・M&A補助金セミナーを開催
開催概要
テーマ：事業承継・M&A補助金セミナー
開催日程：2025年11月14日(金)16:00～17:00
場所：オンライン（Zoom）
本セミナーの見どころ
現在公募中の「事業承継・M&A補助金」は、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等に最大2,000万円の補助が受けられることから大きな注目を集めています。本セミナーでは、「事業承継・M&A補助金」の概要や特徴、各枠ごとの補助対象要件などについて詳しく解説します。補助金を活用して事業の引き継ぎや拡大を目指す方にとって、実践的な知識を得られる内容となっています。
対象者
・事業承継を検討中の中小企業経営者
・M&Aを検討中の中小企業オーナー
・事業承継やM&Aの支援に携わる専門家・顧客に補助金を提案したい方
・中長期的な情報収集を行なっている方
セミナー概要
1.事業承継・M&A補助金の概要
2.各申請枠についての解説
3.申請する際の注意点
4.事業承継やM&Aに活用できる補助金
5.申請のご相談案内/弊社サービスのご紹介
6.閉会のご挨拶
*上記は予定で、ニーズに応じて当日は変更となる可能性がございます。
セミナー講師
株式会社Stayway
プロフェッショナルサービス本部 M&A・事業承継担当ディレクター
中小企業診断士・事業承継士
吉備 大河
