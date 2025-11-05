【11/14(金)16:00～】事業承継・M&A補助金セミナーを開催

開催概要

株式会社Stayway

テーマ：事業承継・M&A補助金セミナー

開催日程：2025年11月14日(金)16:00～17:00

場所：オンライン（Zoom）

本セミナーの見どころ

現在公募中の「事業承継・M&A補助金」は、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等に最大2,000万円の補助が受けられることから大きな注目を集めています。本セミナーでは、「事業承継・M&A補助金」の概要や特徴、各枠ごとの補助対象要件などについて詳しく解説します。補助金を活用して事業の引き継ぎや拡大を目指す方にとって、実践的な知識を得られる内容となっています。

対象者

・事業承継を検討中の中小企業経営者

・M&Aを検討中の中小企業オーナー

・事業承継やM&Aの支援に携わる専門家・顧客に補助金を提案したい方

・中長期的な情報収集を行なっている方

セミナー概要

1.事業承継・M&A補助金の概要

2.各申請枠についての解説

3.申請する際の注意点

4.事業承継やM&Aに活用できる補助金

5.申請のご相談案内/弊社サービスのご紹介

6.閉会のご挨拶

*上記は予定で、ニーズに応じて当日は変更となる可能性がございます。

セミナー講師

株式会社Stayway

プロフェッショナルサービス本部 M&A・事業承継担当ディレクター

中小企業診断士・事業承継士

吉備 大河

https://biz.stayway.jp/hojyo_news/65039/

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4－19YUI NOS ユイノス

新潟支社：新潟県新潟市中央区東大通2丁目1－4 2F・3F

名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

福岡支社：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

ーーー

神戸サテライトオフィス：兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2－19 アムズ元町 1F・4F

岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/