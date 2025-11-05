『現代用語の基礎知識2026』発売――本書から選出された「新語・流行語大賞」ノミネート30語もついに発表

株式会社自由国民社

株式会社自由国民社（東京・豊島区、代表取締役社長・竹内尚志）は同社発行の年度版雑誌『現代用語の基礎知識2026』を、2025年11月5日に刊行いたしました。

『現代用語の基礎知識2026』(自由国民社)

11月5日に発表される「『現代用語の基礎知識』選 T＆D保険グループ 新語・流行語大賞 ノミネート30語」。

これらのノミネート語は、『現代用語の基礎知識2026』に掲載された新語や話題となったことばの中から、選考を重ねて選ばれた30語です。本書を読めば、ノミネート語はもちろん、その他の話題のことばまで、2025年という時代を象徴することば・世相を読み取ることができます。

ネットやSNSでどんなことでも調べられる時代。しかし、目にする情報は知らず知らずのうちに「自分の興味」というフィルターがかけられてしまうものです。本書では、世界情勢、政治・経済、科学、ジェンダー、スポーツ、流行など幅広い分野の、注目を集めた「新語」「新事象」をコンパクトにまとめているため、興味関心以外にも新たな発見に出合うことができるでしょう。

【現代用語の基礎知識2026のポイント】

1年間のことばと世相を記録する新語・新知識年鑑

今知っておきたい「用語・事象」をこの１冊で読み解くことができます。世相・流行・政治・経済・激動の世界情勢など、さまざまなテーマと視点で硬軟織り交ぜて記録しています。

軽くコンパクトに読みやすく

コンパクトサイズ・304頁に、重要ワード・人物・ニュース・話題のテーマがぎゅっと集約されています。

“今年の顔” にも注目

2025年に話題となったキーパーソンをピックアップしています。

アバンギャルディさん、伊藤潤二さん、柚木麻子さん、吉田修一さん、吉沢亮さん、野呂佳代さん、角野隼斗さん、山田和樹さん、大森元貴さん、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴさん、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲさん

多彩な専門執筆陣による解説、読み応えのあるコラム

各ジャンル・ニュース解説において2025年の世相をあらわすことばを解説。

五野井郁夫、鶴岡路人、小泉 悠、小嶋華津子、常見陽平、塚田穂高、鈴木エイト、水無田気流、生島淳、辛酸なめ子…ほか、今話題の多彩な専門執筆陣による読み応えのあるコラムと用語解説で、世界の動きと日本がどう変わっていくのかをしっかりととらえることに役立ちます。

新語・流行語大賞 全記録

今回で42回目を迎える「新語・流行語大賞」。第1回目からの全記録を掲載しています。

今年で創刊78周年。

ぜひ『現代用語の基礎知識2026』で、ことばを通して今という時代を感じ取ってください。

書誌情報

『現代用語の基礎知識2026』(自由国民社)『現代用語の基礎知識2026』

2025年11月5日発売

定価：1,980円（税込）

Ｂ5変型判・304頁

目次

［現代用語ジャーナル］

〇検証：令和の米騒動（谷口信和）

【巻頭キーパーソン】

アバンギャルディ／伊藤潤二／柚木麻子／吉田修一／吉沢亮／野呂佳代／角野隼斗／

山田和樹／大森元貴／ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ／ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ

【ニュースのおさらい】

「どうした」「そもそも」「どうなる」の３ステップニュース解説

〇ＪＩＣＡホームタウン事業 武内進一

〇国立劇場再整備計画 児玉竜一

〇悠仁親王成年式 河西秀哉

〇犯罪加害者家族支援 塩田祐子

〇旧統一教会 韓鶴子総裁の逮捕 鈴木エイト

〇エンハンスト・ゲームズ 生島淳

〇ポピュリスト・マッチョイズムの台頭 水無田気流

〇公益通報者保護法 西尾隆

【KEY NUMBER 数字で読む2025】

【2025トレンドカルチャー】

【巻頭：やくみつる世相フラッシュ】

【巻末：新語・流行語大賞全記録】

【巻末：カタカナ語・外来語・欧文略語】

