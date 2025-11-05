美容系クリエイターももち（牛江桃子）とGiRLS by PEACH JOHNのコラボレーションコレクション第3弾が11月12日（水）に発売決定！
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）は、2025年11月12日（水）に美容系クリエイターのももち（牛江桃子）とのコラボレーションコレクションを発売します。
第3弾となる今回はコラボレーションの最終章として、前回のコラボで即完売した「もりこれももちブラセット」の新色に加えてノンワイヤーブラがラインナップ。
コラボレーションの集大成となる、ももちさんのこだわりを詰め込んだ特別なコレクションは必見です！
本コレクションは公式通販サイト及び全国のピーチ・ジョン店舗*にて販売を開始します。
*新百合ヶ丘店・アウトレット店・PJ BASIC梅田店をのぞく
【販売開始日時】
ピーチ・ジョン公式通販サイト：2025年11月12日（水）正午
ピーチ・ジョン店舗：2025年11月12日（水）営業開始時間
※営業開始時間は店舗により異なります。各店の営業開始時間は、以下URLよりご確認ください。
https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store
公式通販サイト :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls
GiRLS by PEACH JOHN
特設ページ :
https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/momochi
ももち×GiRLS by PEACH JOHN
公式Instagram :
https://www.instagram.com/girlsbypj
＠girlsbypj
＜数量限定＞即完売した大人気ブラセットに新色となる「ボルドー」と「アンティークピンク」が登場(ハート)
もりこれももちブラセット ボルドー
もりこれももちブラセット アンティークピンク
ラメチュールとレースの、派手すぎずさりげなく華やかな組み合わせのブラセット。カップに上からチュールを重ねて、服に凸凹がひびきにくいデザイン。取り外しできる２種類のパッドで、ボリュームアップ＆深い谷間をメイク。
センターが低いＬ字型ワイヤーのカップで、バストをサイドからぐっと寄せ上げます。
カラーは、ホリデーらしいシックな印象の「ボルドー」と「アンティークピンク」が新色としてラインナップ。
第2弾に引き続きサイズはFカップまでの展開です。
「もりこれももちブラセット」
価格：\3,278（本体価格\2,980）
サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75
※AカップのみUB70/75
カラー：ボルドー、アンティークピンク（全2色）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10293710609/
＜数量限定＞ももちさんのこだわりが詰まったノンワイヤーブラが登場！
りらこれももちノンワイヤーブラセット ホワイト
りらこれももちノンワイヤーブラセット チャコール
プリーツレースにラインストーンやリボンをあしらった、ももちさんのこだわりが詰まったブラセット。
ノンワイヤーながら、カップ下側がほどよい厚みのモールドカップにパワーネット付きで、カップとバストの広がりを抑え、ほど良い高さ＆自然な丸みに整えます。カップ部分に貼り付けたオーロラ色のラインストーンがデコルテを豪華にみせるデザイン。
カラーは、甘すぎないフェミニンな印象の「ホワイト」と「チャコール」がラインナップ。
「りらこれももちノンワイヤーブラセット」
価格：\3,278（本体価格\2,980）
サイズ：BC/DEカップ、UB65/70/75
カラー：ホワイト、チャコール（全2色）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10323100137/
公式通販サイト :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls
GiRLS by PEACH JOHN
特設ページ :
https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/momochi
ももち×GiRLS by PEACH JOHN
公式Instagram :
https://www.instagram.com/girlsbypj
＠girlsbypj
【ももち（牛江桃子）プロフィール】
地下アイドル・人気アパレル店員を経て、ライブコマーサー・起業家に転身。フォロワー層の 9 割が女性で、Z 世代の女性から圧倒的
な支持を誇る。
SNS やライブ配信で紹介した洋服やコスメは即完売するなど、各地で「#ももち買い」が起きている。過去にはアパレルブランド「Lil
Ambition」やカラコン、青汁などをプロデュース。
近年ビジネス系の登壇や、美容系クリエイターとしての露出が増加中。