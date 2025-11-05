【G-MODEアーカイブス】『キラ☆キラ』Nintendo Switchにて11月6日(木)配信決定！かわいい星座キャラがきらめく連鎖パズルゲーム

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」にて『キラ☆キラ』が、11月6日(木)にNintendo Switch(TM)で配信決定したことをお知らせします。

お星様のお願いをかなえちゃおう！

星座をモチーフにしたキャラクターたちが応援してくれる

連鎖系パズルゲーム！

星座をモチーフにしたかわいいキャラクターたちが元気一杯に応援してくれるパズルゲームです。

ブロックは全6種類。同じ色のブロックを4個以上並べるとブロックが消えて得点になります。

各ブロックの特徴を上手に活かし、連鎖でハイスコアを狙いましょう。

十二星座のお願いを順番にかなえる「十二星座のお願い」、最高点を競う「スコアアタック」、10万点獲得までの時間を競う「タイムアタック」の3モードで遊べます。

また 「十二星座のお願い」のクリア時のタイムやランク、スコアアタック・タイムアタックの自己ベストランキングも記録されます。

より上位のクリアランク・スコアを目指して、たくさんの連鎖を繋げましょう。

■星座モチーフのかわいいキャラクターが登場！

牡羊座牡牛座双子座蟹座獅子座乙女座天秤座蠍座射手座山羊座水瓶座魚座

（イラスト：にしだ あつこ）

■配信開始記念の10％オフセールを開催予定！

11月6日(木)より、Nintendo Switch『キラ☆キラ』の配信開始記念10％オフセールを開催予定です。是非この機会にお買い求めください。



【セール価格】600円(税込) → 540円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2026/1/4(日)23:59 まで

■『キラ☆キラ』作品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W-g-9mJvgtQ ]

【タイトル】G-MODEアーカイブス59 キラ☆キラ

【価格】600円(税込)

【ジャンル】連鎖系パズルゲーム

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch

【対応言語】日本語

【IARC】3+

【コピーライト】(C)G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/kirakira/

【YouTube】https://youtu.be/W-g-9mJvgtQ

【Nintendo Switch ストアページ】

後日公開予定です。

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。