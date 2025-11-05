【G-MODEアーカイブス】『キラ☆キラ』Nintendo Switchにて11月6日(木)配信決定！かわいい星座キャラがきらめく連鎖パズルゲーム
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」にて『キラ☆キラ』が、11月6日(木)にNintendo Switch(TM)で配信決定したことをお知らせします。
お星様のお願いをかなえちゃおう！
星座をモチーフにしたキャラクターたちが応援してくれる
連鎖系パズルゲーム！
星座をモチーフにしたかわいいキャラクターたちが元気一杯に応援してくれるパズルゲームです。
ブロックは全6種類。同じ色のブロックを4個以上並べるとブロックが消えて得点になります。
各ブロックの特徴を上手に活かし、連鎖でハイスコアを狙いましょう。
十二星座のお願いを順番にかなえる「十二星座のお願い」、最高点を競う「スコアアタック」、10万点獲得までの時間を競う「タイムアタック」の3モードで遊べます。
また 「十二星座のお願い」のクリア時のタイムやランク、スコアアタック・タイムアタックの自己ベストランキングも記録されます。
より上位のクリアランク・スコアを目指して、たくさんの連鎖を繋げましょう。
■星座モチーフのかわいいキャラクターが登場！
牡羊座
牡牛座
双子座
蟹座
獅子座
乙女座
天秤座
蠍座
射手座
山羊座
水瓶座
魚座
（イラスト：にしだ あつこ）
■配信開始記念の10％オフセールを開催予定！
11月6日(木)より、Nintendo Switch『キラ☆キラ』の配信開始記念10％オフセールを開催予定です。是非この機会にお買い求めください。
【セール価格】600円(税込) → 540円(税込) ※10％OFF
【セール期間】2026/1/4(日)23:59 まで
■『キラ☆キラ』作品概要[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W-g-9mJvgtQ ]
【タイトル】G-MODEアーカイブス59 キラ☆キラ
【価格】600円(税込)
【ジャンル】連鎖系パズルゲーム
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Nintendo Switch
【対応言語】日本語
【IARC】3+
【コピーライト】(C)G-MODE Corporation
【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/kirakira/
【YouTube】https://youtu.be/W-g-9mJvgtQ
【Nintendo Switch ストアページ】
後日公開予定です。
■G-MODEアーカイブスとは
「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。
「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。
フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。
【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。