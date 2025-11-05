Speeeアスリート選手、簑原由加利が第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025 ロード競技に出場します

株式会社Speee

東京都で開催される第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025（略称：東京2025デフリンピック）において、株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード市場：4499、以下Speee）所属の簑原由加利が日本代表選手団に選出され、出場することとなりました。

ぜひ、大きなご声援をよろしくお願いいたします！

東京2025デフリンピックの詳細については、公式ホームページをご確認ください。

https://deaflympics2025-games.jp/#gsc.tab=0

◼️競技について

○スケジュール

２０２５年１１月１７日（月）０９：００～１５：３０

［ロード競技］スプリント

２０２５年１１月１８日（火）１３：００～１３：４５

［ロード競技］ポイントレース

２０２５年１１月２０日（木）１３：００～１４：３０

［ロード競技］個人タイムトライアル

２０２５年１１月２２日（土）１３：００～１５：００

［ロード競技］個人ロードレース

○会場

日本サイクルスポーツセンター

静岡県伊豆市大野1826

https://www.csc.or.jp/

◼️簑原選手よりコメント

過去の経験が今の自分をつくってくれました。その全てをぶつけて自分らしい走りで必ず結果を出し、勝ちにいきます。

簑原由加利 について

1983年神埼市生まれ。2018年よりSpeeeに所属。

佐賀県立ろう学校で学び、福岡高等聴覚特別支援学校に進学。デフスポーツとしてバスケットボールを始める。2009年デフリンピック台北大会に出場。2010年から自転車競技を始め、2013年のソフィア大会から3大会連続、自転車競技で出場。

2017年サムスン大会で銅メダル1つ、2022年のカシアス・ド・スル大会で3つの銅メダルを獲得。2025年、日本ろう自転車競技協会強化指定選手。

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業、金融DX事業など幅広い領域に展開しています。

【提供サービス】

・事業グロースのためのマーケティングコンサルティングサービス「Speee Marketing Consulting」

（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・リフォームのマッチングプラットフォーム「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サービス「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

【会社概要】

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目２番１号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。