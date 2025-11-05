累計出荷数量535万個突破*アピューのベストセラーはちみつとミルクの自然由来成分*¹配合のとろける甘い濃密リップオイルが新発売
株式会社ミシャジャパン（所在地：東京都港区）が展開する、韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」は、累計販売数量535万個突破*のベストセラーの「アピュー ハニー＆ミルク リップオイル」を2025年11月5日（水）より全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗※にて数量限定で発売いたします。
※一部取り扱いのない店舗がございます。
■製品情報
（左から）
アピュー ハニー＆ミルク リップオイル
アピュー ハニー＆ミルク リップオイル ライト（ピーチ）
アピュー ハニー＆ミルク リップオイル ライト（ミント）
価格：1,100円（税込）/1,000円（税抜）
発売日：2025年11月5日（水）
取扱店舗：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗※にて数量限定で発売
※一部取り扱いのない店舗がございます。
※店舗により、発売開始日が前後する場合がございます。
※画像はイメージです。
■製品特長
POINT 1 長時間なめらかなつやつやリップ
なめらかに密着するオイルテクスチャーで唇を長時間しっかり保湿し､健康的なつやのあるリップへ。唇をなめらかにするためのリップベースとしてはもちろん、手持ちのリップの上からツヤを重ねたいときに塗るのもおすすめ。
POINT 2 はちみつ*²＆ミルク由来エキス*³の自然由来成分でやさしく高保湿
自然由来成分はちみつエキス*²とミルク由来エキス*³がリップに保湿感を与え、さらにビタミンE成分*⁴配合で、塗っている間も唇をケア。健康でなめらかなリップへと導きます。
特に乾燥が気になるときにはリップマスクとしてもお使いいただけます。
POINT 3 気分で選べる3種類
基本のやさしいミルク、ほんのりピンク色のピーチ、メントール入りでプランピング効果のあるミントの3種から、気分や季節によって好きな香りをお選びいただけます。
HOW TO USE- リップの形に沿ったカーブ部分でリップ全体を優しく包み込むように塗ります。
- 角質が特に気になり保湿が必要な部分にはチップの先で重ね塗りします。
TIPS：特に乾燥を感じるときには､重ね塗りでリップマスクとしてお使いいただくのもおすすめです。
*2012年1月～2025年5月までの全世界での累計出荷数
*¹保湿成分：乳タンパクエキス、はちみつエキス
*²保湿成分：はちみつエキス
*³保湿成分：乳タンパクエキス
*⁴整肌成分：酢酸トコフェロール
■A'pieuについて
"STAY,PURE."
ときめく瞬間を楽しみ、純粋な自分であり続けるための韓国コスメブランド。
「A’pieu」は、「初めて」を意味する「A」と、「基本」を意味するフランス語「pieu」を組み合わせ、初めてコスメに触れるときめきをいつまでも届けたいと願いを込めました。
魅力的な使い心地とお肌をいたわる成分、トレンド感のあるデザインで、一歩先を見据えた遊び心のあるアイテムを提案するブランドです。
A'pieu Japan公式Instagram(https://www.instagram.com/apieu_japan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
A'pieu Japan公式X(https://x.com/apieu_japan)