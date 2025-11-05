【エステー】エステー、ヒヨコマーク、消臭力、ムシューダ、米唐番、脱臭炭のブランドが「周知・著名商標」に認定

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、ブランドの価値向上やブランド保護の観点から、“エステー”（社名）や“ヒヨコマーク”、“消臭力”、“ムシューダ”、“米唐番”、“脱臭炭”について、経済産業省外局の特許庁にて制定されている「防護標章登録制度」に出願し、周知・著名商標としてこのほど正式に認定・登録されたことをお知らせいたします。

【登録された周知・著名商標】

※認定・登録の都合により現在使用しているロゴとは異なる場合がございます。

エステー（社名）

エステーでは、1946年の創業以来、時代の流れを受けてブランドに革命を起こすことでお客様の生活に潤いをもたらし、企業スローガンである「空気をかえよう」を実践してきました。

現在の社名であるエステー株式会社は、2007年の創業 60周年を機に、それまでのエステー化学株式会社から化学にとらわれない柔軟な発想を図り、常に新しいことにチャレンジしていく姿勢を示していくために“化学”を取った社名に変更しました。

ヒヨコマーク

“ヒヨコマーク”は創業当初よりコーポレートロゴとして採用してきました。現在のマークは幾度かの変遷を経て、1991年から30年以上にわたり使用しています。エステーグループのシンボルとして多くのお客様からの信頼を得て、愛され続けているマークです。

元気さ、さわやかさ、誠実さ、謙虚さ、そして常に上を向いて歩くという挑戦する姿勢を表しています。

消臭力

“消臭力”は消臭芳香剤のトップブランドとして玄関・リビング用、トイレ用、ゴミ箱用、クルマ用など、様々な場所でニオイの課題を解決しています。また、香りが広がることで快適な空間を演出する商品として、そのブランド力は確固たる地位を築いています。

※発売：2000年

ムシューダ

“ムシューダ”は害虫から衣類を守る衣類用防虫剤のトップブランドとして、確かな信頼性と実績を誇り家庭の安心を支えています。衣類の収納空間に合わせ、クローゼット用やウォークインクローゼット用、引き出し・衣装ケース用、洋服ダンス用などをラインナップしています。

※発売：1988年

米唐番

“米唐番”は、唐辛子ゼリーが小さくなって交換時期がひと目でわかる、米びつ用防虫剤です。「5kgタイプ」、「10kgタイプ」「無洗米用」をラインナップしています。天然唐辛子パウダーと酒精(発酵アルコール)、また「5kgタイプ」と「10kgタイプ」にはクミンアルデヒド(香辛料由来成分)が入っているため高い防虫効果を発揮し、お米を虫から守ります。

※発売：2003年

脱臭炭

“脱臭炭”は、長きにわたり取り組んできた消臭処方技術を活かし、備長炭と活性炭の2種類の炭を配合したゼリー状の脱臭剤です。冷蔵庫用をはじめ、冷凍室、野菜室、クローゼット用、下駄箱用、クルマ用など、それぞれの空間での悪臭を効果的に強力脱臭します。米唐番と同じくゼリーが小さくなることで交換時期がわかります。

※発売：2000年

これらの著名商標の登録は、事業活動を通じ、エステーのコーポーレートブランド及びプロダクトブランドがお客様に愛され続けていることが評価された結果だと考えております。

この重要な知的財産を不正使用等から保護し、お客様からより一層の信頼を得るとともに、今後ともお客様の期待に応える製品を提供し続け、ブランド価値をさらに高めていきます。ブランド資産を事業成長に活用し、企業活動を通じて社会貢献を果たしていく所存です。

防護標章登録制度について

