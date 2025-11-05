新潟市

新潟市新津鉄道資料館では11月22日（土）から、多目的スペース展示「鉄道と川柳と新津2025」を開催します。また、この展示作品（写真）を1１月１9日（水）までの期間、募集します。

「鉄道と川柳と新津」とは、新津鉄道資料館において2023（令和5）年から行っている企画展で、鉄道のまち新津にちなみ、鉄道と新津にまつわる川柳を募集し、鉄道との関わり方を多面的に紹介することにより、鉄道への理解をより深めてもらうことを目的としています。

開催場所 新潟市新津鉄道資料館 ２F多目的スペース

（新潟市秋葉区新津東町２-５-６）

開催期間 令和７年１１月２２日（土）～１２月２２日（月）

開館時間 9：30～17：00（入館は16：30まで）

入館料 一般390円、高校・大学生260円、小・中学生130円

※土・日曜日及び祝日は中学生以下無料

備考 作品応募期間：１１月１９日（水） ※必着

応募方法等詳細はこちら

http://www.ncnrm.com/event/railway_town-niitsu-senryuu-20251122/

(新津鉄道資料館公式サイト)

休館日 毎週火曜日（祝日の場合は翌日休館）

問い合わせ 新潟市 文化スポーツ部 歴史文化課 新津鉄道資料館

電話：0250-24-5700