【秋、深まる。】「コンパイルハート紅葉セール」開催!!
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日11月5日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート紅葉セール》を開始いたしました。
◆紅葉シーズン突入！《コンパイルハート紅葉セール》開催中！
本日11月5日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。
『Death end re;Quest Code Z』や『アガレスト戦記』など、紅葉の「赤」に関係したタイトルが多数セール中！
紅葉の本格的なシーズンが始まりますが、おうち時間でできるゲームも積んでおきましょう！
15周年真っ只中の「ネプテューヌ」シリーズも多数ラインナップしておりますので、この機会をぜひお見逃しなく！！
▼セールの詳細はこちら
セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/
セール期間 : 2025年11月5日（水）00：00 ～2025年11月21日（金）23：59まで
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。
▼対象タイトル一覧
『Death end re;Quest Code Z』
セール価格 【31%OFF!!】\5,920（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)
対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)
ジャンル ローグライクRPG
CERO Z（18才以上のみ対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/derqz/
権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/NOW PRODUCTION Co., Ltd.
◆ゲーム内容
様々な「並行世界」が存在する物語。
『二ノ宮しいな』と『水梨新』の活躍で、バグまみれの世界から脱出し、善意を取り戻した『アイリス』が、独自の世界を生み出した。
ここは、争うはずだった人たちが優しくなり、あらゆる歯車が噛み合った理想世界。
しかしこの世界にもまた、新たな危機が迫るのだった――
『アガレスト戦記』
セール価格 【29%OFF!!】\2,499（税込） ※通常価格：\3,520 (税込)
対応機種 Nintendo Switch(TM)
ジャンル リーディングRPG
CERO 「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/agarest/switch/
権利表記 (C)COMPILE HEART/RED
◆ゲーム内容
「アガレスト」と呼ばれるその世界には五つの大陸が存在した。全ての大陸には、天地を貫き天地を支える長大な柱がそびえ立ちその威容はまさに神そのものだった。
五つの大陸の一つ「ルクレリア」。物語と、神話の終焉は、そこから始まる。
レオンハルトは守るべきもののために全てを捧げるーー未来さえも。彼の死の間際に交わした契約、それはー
魂の器となり、神の血を受け継ぎし乙女と共に世界を支える柱となること。約束された破滅…受け継がれる宿命…
それは魂により紡がれた最後の神話として語り継がれることになる物語…。
『ブイブイブイテューヌ』
セール価格 【63%OFF!!】\2,971（税込） ※通常価格：\8,030 (税込)
対応機種 PlayStation(R)4
ジャンル アクションRPG
CERO 「B」（12才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/vvv/(https://www.compileheart.com/vvv/)
権利表記 (C)COMPILE HEART
◆ゲーム内容
「超次元ゲイムネプテューヌ」と「バーチャルYouTuber」、ネプテューヌシリーズの大型スピンオフ作品が始動。
知らない世界に召喚された『守護女神』と『MEWTRAL』。彼女達は惑星EMOを救う救世主となるのか！？異なる世界で紡がれる「ネプテューヌシリーズ」に刮目せよ！
『Go!Go!5次元GAME ネプテューヌre★Verse』
セール価格 【65%OFF!!】\2,926（税込） ※通常価格：\8,360 (税込)
対応機種 PlayStation(R)5
ジャンル RPG
CERO 「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gogo/
権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA
◆ゲーム内容
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がPS5でリニューアル！
原作『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』では３人だった戦闘シーンの同時参戦人数が本作では１人増えて４人になり、ネプテューヌ、ノワール、ブラン、ベールの四女神が同時に戦闘に参加できます。
さらに、『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』寄りの「オリジナルモード」に加え、シナリオにとらわれず、最初から27人のキャラクターを使用する「アレンジモード」を用意しました。
『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters』
セール価格 【60%OFF!!】\3,432（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)
対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)
ジャンル RPG
CERO 「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/
権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART
◆ゲーム内容
「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！
謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！
『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』
セール価格 【48%OFF!!】\4,461（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)
対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)
ジャンル RPG
CERO 「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/
権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART
◆ゲーム内容
「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」
ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。
そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。
『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ デジタルデラックス版』
セール価格 【35%OFF!!】\3,432（税込） ※通常価格：\5,280 (税込)
対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)
ジャンル バイクアクション
CERO 「C」（15才以上対象）
公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/
権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART
◆ゲーム内容
ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。
多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。
この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。
◆デジタルデラックスエディション同梱物
・爆走コスチュームセット（水着、世紀末衣装、レースクイーン）
・ビジュアルアートブック「NEPBIKE創刊号」（デジタルアートブック）
・サウンドトラック「爆走音楽CD」（デジタルサウンドトラック）