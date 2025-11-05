『今さら聞けない 睡眠の超基本』が累計10万部を突破！「質の良い睡眠」を図とイラストでわかりやすく伝える睡眠入門書

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版が発行する「超基本」シリーズの人気タイトル『今さら聞けない 睡眠の超基本』が、単独で10万部を突破しました。

ノーベル賞候補ともいわれる筑波大学の柳沢正史教授が監修を務めたことでも注目され、24年8月の発売以降、安定して売れ続け、版を重ねてきましたが、2025年10月の重版で6刷10万部となりました。

「眠れない」「寝ても疲れが取れない」「朝起きられない」といった眠りにまつわる様々な悩みに、最新の研究をもとに答える入門書として幅広い層から支持を集めています。

詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/402333409X

「4日間の休みで試せる“自分に最適な睡眠時間を知る方法”」は、Xでも大きな話題になりました。読者からも、「自分の睡眠を見直すきっかけになった」「睡眠について多角的に語られている」「イラストや図解が多く、わかりやすい」など、熱い支持の声が上がっています。

4日間の休みで試せる“自分に最適な睡眠時間を知る方法”

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）機構長である柳沢教授。著書や監修本が少なく、『睡眠の超基本』は貴重な一冊です。

本書では細部にわたって監修を行っていただき、最新の睡眠研究の知見をもとに正確かつ実践的な情報をまとめています。

9月27日に開催された「GOOD LIFE フェア」（東京ビッグサイト）に登壇した際には、柳沢教授自ら本書を取り上げ「このジャンルで10万部は珍しいこと」とコメントしました。

本書は、シリーズ累計180万部を超える「今さら聞けない 超基本シリーズ」の1冊。『お金の超基本』『投資の超基本』『日本政治の超基本』『現代韓国の超基本』など、暮らしや文化、現代社会の基礎知識をわかりやすく伝える実用シリーズです。本書『睡眠の超基本』は、シリーズの柱として支持を拡大しています。

構成内容

Chapter1 睡眠の不思議

寝ている間に何が起きているのか／「質のよい睡眠」ってどういうこと？／昼間の眠気は世界標準では異常なこと／世界一の睡眠負債を抱える日本人／１日１時間の睡眠負債は完済に約４日かかる／睡眠では「質より量」を重視して／睡眠は貯金できない／朝型・夜型は遺伝子で決まっている／クロノタイプは年齢によって変わる／今の自分に最適な睡眠時間を知ろう／よく眠った人のほうが効率がよい／…

Chapter2 睡眠不足がもたらす悪影響と睡眠障害

眠りたいのに眠れない「不眠症」／自覚しにくい「睡眠時無呼吸症候群」／眠気をコントロールできない「ナルコレプシー」／脚の不快感で眠れない「むずむず脚症候群」／睡眠不足はダイエットの敵！／睡眠負債で認知症リスクも拡大／いびきを指摘されたら要注意／睡眠時の姿勢は人それぞれでいい／夜中に目が覚める原因は？／睡眠誤認を伴う不眠と客観的な不眠／睡眠薬にはどんな種類があるの？／…

Chapter3 睡眠不足がもたらす悪影響と睡眠障害

睡眠は脳より先に存在した／野生動物はなぜ危険でも眠るのか／種によって必要な睡眠時間は大きく異なる／冬眠・夏眠する動物たち／赤ちゃんはどうして夜中に起きる？／「寝る子は育つ」には根拠がある／揺れと眠気の関係／人間も冬眠できる未来がくる？／眠気の正体がわかってきた／覚醒のカギ「オレキシン」／…

Chapter4 睡眠の質を高める

減点法で自分の睡眠を見直す／働く世代まではまず普段より30分早く眠る／「暗くて静かで朝まで適温」が重要／日本の住宅は明るすぎる／快眠のための寝具と服装／自分の身体に合った枕を選ぶ／寝やすいパジャマの選び方／パートナーとは布団を分ける／快眠を招く食べ方／午後６時以降はカフェインを摂らない／快眠を招く入浴法／寝室には眠くなってから行く／いびき対策には横向き寝が効く／仮眠（パワーナップ）は３か条を守る／…

書誌情報

『今さら聞けない 睡眠の超基本』

監修：柳沢 正史

発行：朝日新聞出版

発売日：2024年8月20日

定価：1,540円（本体1400円＋税10%）

判型：A5判

頁数：240ページ

ISBN：978-4-02-333409-2

