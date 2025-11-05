『リネージュ2』グローバルプロジェクト「SAMURAI CROW」を実施！新クラス「クロウ」がエヴァ/アデン/ライブサービスに見参東映太秦映画村とのコラボやリネージュ2初の公式LINEスタンプも登場！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年11月5日(水)にグローバルプロジェクト「SAMURAI CROW」として、エヴァ/アデン/ライブ/クラシックサービスでの各種アップデートの実施をお知らせします。

■【エヴァ/アデンサービス】「SAMURAI CROW」アップデート

【アップデート日時】

2025年11月5日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、エヴァ/アデンサービスでは、新クラス「クロウ」を追加しました。

「クロウ」は日本のサムライをモチーフにしたクラスであり、リネージュ2初のグローバルプロジェクトとして、リネージュ2をサービスしている各地域でほぼ同時期に登場します。

さらに、エヴァサービスに新たに追加したサーバー「クロウ」では、他の地域の新サーバーとランキングを競い合うことができ、これまでにない特別なイベントを楽しむことができます。

アップデートを記念して、「幻想の島」でのイベント「パティシエの招待」や、過去に失った装備が復旧できる特別なアイテム「ブラッククーポン」など無料プレゼントがもらえるイベント「出席チェック&ブラッククーポン」が開催中です。

その他のアップデート、イベント情報については公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪エヴァ/アデンサービス「SAMURAI CROW」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/10_l2_samuraicrow/

■【ライブサービス】「SAMURAI CROW」アップデート

【アップデート日時】

2025年11月5日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

ライブサービスのアップデート「SAMURAI CROW」では、新クラス「クロウ」を追加しました。

「クロウ」はサムライをモチーフにしたクラスとなっており、アップデートを記念した同時開催イベントでは「クロウ」を体験することや、クラスチェンジすることもできます。

また、新規パーティ狩場に「火山雪原」、「バルアンの戦場」を追加し、不和の悪魔「バルアン」が新レイドとして登場します。

この他にも、新たなデイリーインスタントダンジョンとして、「カラックスの祭壇」に挑戦することができます。

アップデート記念イベントの「紅葉大作戦」や「黄金の羅針盤探査隊」、お馴染みの「赤き天秤の商団」や、過去に失った装備が復旧できる特別なアイテム「ブラッククーポン」など様々なイベントが開催中です。

その他のアップデート、イベント情報については公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪【ライブサービス】「SAMURAI CROW」アップデートの詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/10_l2l_samurai/

■【クラシックサービス】「Call of HELLBOUND」追加アップデート

【アップデート日時】

2025年11月5日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

クラシックサービスの追加アップデート「Call of HELLBOUND」では、レベル85以上のキャラクターが挑戦できる新特殊狩り場「オルビスの殿堂」を追加しました。他にも新特殊狩り場「太古の島」の追加や、一部の既存レイドボスの強化など、更なる高みを目指せるアップデートとなっています。

他にも新アイテム「深海のブーツ」の実装や、「ベニルのタリスマン」の超越アイテムが登場するなど、広がりのあるサービスに進化しました。

アップデートを記念して、「幻想の島」でのイベント「パティシエの招待」や、過去に失った装備が復旧できる特別なアイテム「ブラッククーポン」など無料プレゼントがもらえるイベント「出席チェック&ブラッククーポン」が開催中です。

その他のアップデート、イベント情報については公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪【クラシックサービス】「Call of HELLBOUND」追加アップデートの詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/24/lineage2classic/11update/

■【ライブ/クラシック】「プレイヤーズサポート」

【概要】

新規・復帰プレイヤーを応援するキャンペーン「プレイヤーズサポート」をオープンしました。

「プレイヤーズサポート」では、「リネージュ2」を新たに遊ぶまたは久々に遊ぶみなさまをサポートする、対象アカウントごとの無料プレゼントをご用意しました。すぐに冒険を楽しめる装備や消耗品アイテムを、ぜひお受け取りください。

詳細はイベントページをご確認ください。

≪「プレイヤーズサポート」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/11_l2_playersupport/

■リネージュ2 公式LINEスタンプが登場！11月5日より発売開始！

【発売日】

2025年11月5日(水)

【概要】

11月5日(水)、リネージュ2では初の公式スタンプを発売開始しました。

クロウ、ローズベイン、バルカス、ハイエルフ、バイウムがLINEのトークルームに登場します。

お友達にリネージュ2スタンプを送ったり、LINEカメラに使用したりと、新たなコミュニケーションをお楽しみください。

【内容】

16種類

120円(税込)

≪リネージュ2公式LINEスタンプ≫

https://line.me/S/sticker/31956672

≪エヌ・シー・ジャパン株式会社 LINEスタンプページ≫

https://line.me/S/shop/sticker/author/5289803

≪「リネージュ2初 公式LINEスタンプ」の詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/patch-note/lineage2/news/f25/251105L2linestamp

■「VTuber見参、リネージュ2新時代の冒険隊！」

【発売日】

2025年11月5日(水) 20時 ~ 2025年11月19日(水) 23時59分まで

【概要】

イベント期間中、参加VTuberから豪華ゲーム内アイテムがもらえる「限定ギフトコード」を2回に分けて配布します。

また、参加VTuberの配信数やゲーム内のキャラクター レベル、イベントに参加したユーザーの皆さまの応援ポスト、血盟参加でポイントが獲得できます。参加VTuberの総ポイント合計数に応じて、イベントに参加したユーザーの皆さまに豪華ゲーム内アイテムをプレゼントします。

ぜひこの機会にお気に入りのVTuberを見つけて応援をしたり、一緒にプレイをしてリネージュ2新サーバー「クロウ」を盛り上げてください！

≪「VTuber見参、リネージュ2新時代の冒険隊！」の詳細はこちら≫

https://store.game8.jp/events/LineageII202511

■『リネージュ2』×『東映太秦映画村』クロウ入村キャンペーン

【開催期間】

2025年11月4日(火) ～ 2025年11月11日(火) 23時59分まで

【概要】

リネージュ2初となる全世界同時アップデートが11月5日(水)に実施します。

今回追加される新クラス「クロウ」や新エリア「クロウ村」が和風テイストであることから、江戸の街並みを再現したテーマパーク「東映太秦映画村」とのコラボ企画が実現しました。

東映太秦映画村とリネージュ2、それぞれの公式XをWフォローして、リネージュ2公式Xで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしてください。

リポストされた方の中から抽選で、「東映太秦映画村」入村券ペアチケットを2名様に、Amazonギフトカード(デジタルタイプ)3,000円分を5名様にプレゼントします。

新クラス「クロウ」もたたずんでいるかもしれない「東映太秦映画村」とのコラボ企画に応募して、「SAMURAI CROW」の開始を待ちましょう！

【賞品】

「東映太秦映画村」入村券ペアチケット 2名様（抽選）

Amazonギフトカード(デジタルタイプ)3,000円分 5名様（抽選）

【参加条件】

1. 東映太秦映画村公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/kachinta )と、リネージュ2公式Xアカウント( https://x.com/lineage2_FS )をフォロー。

2. リネージュ2公式Xアカウントの該当投稿( https://x.com/lineage2_FS/status/1985542520831688725 )をリポスト。

<東映太秦映画村とは>

日本で初めて映画やテレビの撮影を見学し、映画やテレビの世界をオープンセットやイベント、アトラクションを通じて体験できるテーマパークとして、1975年に誕生しました。

村内に再現された江戸の町などでは、実際のテレビや映画の撮影が行われることもございます。

忍者ショー、ちゃんばら辻指南などのイベントも楽しめます。

https://www.toei-eigamura.com/



≪「『リネージュ2』×『東映太秦映画村』クロウ入村キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/patch-note/lineage2/news/f25/251104l2campaign

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2（りねつー）」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://lineage2.ncsoft.jp/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE＠ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年11月5日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。