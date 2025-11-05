【高島屋の福袋】2026年新春「限定福袋」を公開！午年ならではの推し活！「一口馬主」の気分が味わえる福袋や、開運招福、ラグジュアリーな純金福袋、″動く別荘”トレーラーハウスなどが高島屋の福袋に！
高島屋では「初売り」の目玉企画として、各店舗でオリジナルの企画福袋を販売いたします。
2026 年の福袋は、ハレの日の“非日常感”や“贅沢感”への期待にお応えすべく「夢のようなワクワクを体験できる」をテーマに企画いたしました。
【高島屋・各店共通福袋】 ※13店舗共通
１. 午（うま）年限定！干支にちなんだ超レアな体験型福袋
「"一口馬主気分”が味わえる！福袋」 20,260円
２.「心」も「身体」も「運」も整える体験をお届け！新年を迎える特別企画
～ファッション＆占いエディター 青木良文さん監修～「2026年 開運招福」福袋 39,000円
３.『キャプテン翼』の原作者 高橋陽一先生による直筆似顔絵を直接受け取れる権利付き！
「純金サッカーボール×純金のキャプテン翼フィギュア」福袋 120,000,000円
４. 福袋として“動く別荘”が初登場！
「プライベートサウナ付き ログトレーラーハウス」福袋 22,286,000円（※輸送設置費は除く）
※価格は全て税込み
※上記は、高島屋各店（13店舗）で販売する共通福袋です。各店舗限定販売の福袋企画もございます。詳細は以下URLからご覧いただけます。
2026新春 高島屋の福袋 詳細はこちら :
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/fukubukuro/?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=fukubukuro2026
【高島屋・各店共通福袋１.】
午（うま）年限定！干支にちなんだ超レアな体験型福袋「“一口馬主気分”が味わえる！福袋」
■販売価格 ：税込20,260円 ※2026年にちなんだ特別価格
■販売数 ：限定5名様【抽選販売】
■受付店舗 ：高島屋 各店 ※店頭のみで受付
■受付期間 ：2026年1月3日（土）・4日（日） ※2日間限り
画像はイメージです
～あなたもオーナー気分！「午（うま）」年だからこその、究極の“推し活”福袋～
競馬ファン必見！あなたの 推し馬 と、1年を駆け抜ける福袋！
2026年の干支「午（うま）」にちなんで、競馬ファン必見の“プライスレスな体験”を詰め込んだ
「一口馬主気分が味わえる体験型福袋」です。競走馬デビューを控えた2歳・3歳の育成馬（※１）の中から“推し馬”を選び、1年間を通して一口馬主さながらの特別な体験をお楽しみいただけます。1年間、一口馬主の体験ができる「新感覚の推し活」福袋です。
（※1）2026年デビュー予定馬（2024年生まれまたは2023年生まれ）から、推し馬2頭をお選びいただきます。
【福袋の内容】
■「北海道・牧場見学ツアー（ペア）」：
牧場をめぐり、在厩馬を見学する、1泊2日の特別ツアーにご参加いただけます。※朝食1回、昼食2回、夕食1回付。※現地（新千歳空港）までの費用はお客様のご負担となります。
■「馬主席」へのご招待：
限られた方のみが入れる競馬場の特等席からレースの迫力を体感、観戦。
■「限定イベント、特別な場所」へご招待：
牧場在厩馬や施設調教の様子などをご覧いただく内容を予定しています。
■「記念品」プレゼント：
推し馬の「馬名」が入ったオリジナルグッズ（非売品）をプレゼント。
【納品・引き渡しについて】
●2026年1月下旬までに抽選、当選者にご連絡。ご連絡をもって当選発表とさせていただきます。
●「北海道・牧場見学ツアー」は、2026年9月～10月の土曜・日曜（1泊2日）を予定しています。
※宿泊（ホテル）代、お食事代（※朝食1回、昼食2回、夕食1回付）は福袋に含まれています
※現地（新千歳空港）までの費用はお客様のご負担となります。空港からは、ツアーバスをご用意しております。現地では2日間スタッフが同行して現地をご案内します。
●「馬主席へのご招待」は、ご当選者様とご相談の上、ご招待日・場所を決めさせていただきます。
※出走状況に応じて日程を調整させていただきます。
※現地（競馬場）までの費用はお客様のご負担となります。
●「限定イベント」は、ご当選者様と日程を調整の上、ご招待日を決めさせていただきます。
※牧場での調教見学や、競馬関係者との交流などを予定しています。
※現地までの費用はお客様のご負担となります。
【ご留意点】
●「北海道・牧場見学ツアー」は当選されたお客様と、株式会社かもめとの直接契約となります。
●「馬主席へのご招待」、「馬主限定イベント」は、当選されたお客様へ、広尾サラブレッド倶楽部株式会社からメールにてご連絡後、お電話でのご案内となります。
●「記念品プレゼント」は、当選されたお客様へ配送にてお届けいたします。
【広尾サラブレッド倶楽部株式会社について】
広尾サラブレッド倶楽部は、「一口馬主」システムを通じて競走馬の育成・出走・勝利の感動を共有する会員制クラブです。
少数精鋭の管理体制と透明性の高い運営を強みとし、名門牧場や一流厩舎と連携しながら、国内外で挑戦を続けています。
今回の高島屋とのコラボレーションでは、競馬の世界観を“体験型コンテンツ”としてお届けし、伝統ある百貨店の上質な世界と、日本の競馬文化をつなぐ新しい価値創造を目指します。
【高島屋・各店共通福袋 ２.】 ※13店舗共通
～ファッション＆占いエディター 青木良文さん監修～「2026年 開運招福」福袋
■販売価格 ：税込39,000円
■販売数 ：20名限定【抽選販売】
■受付店舗 ：高島屋 各店 ※タカシマヤアプリのみで受付
■応募期間 ：2025年11月26日（水）10：00～12月14日（日）23：59 ※年内応募・抽選
お財布ふとん
開運財布＆コインケースセット
東京大神宮にてティーイベント
「眉＆血色のアップデート」タッチアップイベント
「開運グッズ」と「開運イベント」がセットになった、新年を迎える特別企画。
2026年の幕開けに向けて、開運グッズと開運イベントがセットになった「開運招福」福袋。様々なメディアで活躍する人気ファッション＆占いエディターの青木良文さん監修のもと、2026年の干支（馬革）やラッキーカラーを取り入れた限定アイテムと、縁結びの神様としても知られる“東京のお伊勢さま”として人気の東京大神宮にて正式参拝＆ティーイベント、ナチュラルメイクの第一人者として幅広く活動中の水野未和子さんによる「眉＆血色のアップデート」タッチアップイベントがセットとなった、「心」も「身体」も「運」も整える体験をお届けします。
【福袋の内容】
■開運財布＆コインケースセット、お財布ふとん （福袋限定品）
・2026年の干支「午（うま）」にちなみ、馬革製の「二つ折り財布＆コインケース」
・ラッキーカラー「アイボリー」とアクセントカラー「ピンク」を使用した可愛らしいデザイン
・お財布に休息を与えて金運向上！？お財布を休ませるための「お財布ふとん」付き
■開運イベント：東京大神宮にて正式参拝＆ティーイベント
・日時：2026年2月8日（日）13:30～15:00
・場所：東京大神宮マツヤサロン
・内容：拝殿での正式参拝、青木良文さんによる「2026年のコト始め」などの開運トーク
・ティータイムでは、桜ピンクをあしらった「桜ゼリー」「苺ゼリー」「豆乳ムース」を提供
■ 開運イベント：メイクアップアーティスト 水野未和子さんによる「眉＆血色のアップデート」タッチアップイベント
・日時：2026年2月20日（金）～22日（日）11:00～17:30（所要時間：約20分※事前予約制）
・場所：日本橋高島屋S.C. 本館1階 ベルサンパティック
・内容：時を司るとされる眉をアップデートして、運を動かそう！自分らしさを引き出す眉メイクのアドバイス
【ファッション&占いエディター 青木良文（あおき よしふみ）氏／プロフィール】
ファッション誌『フィガロジャポン』をはじめ多くの女性誌で、ファッションと占いページの編集を手掛ける。ほかにも『美的GRAND』や『VERYweb』などで連載中。そのほかラジオやトークショーなど幅広いジャンルでも活躍している。
ファッション&占いエディター 青木良文氏
【メイクアップアーティスト 水野 未和子（みずの みわこ）氏／プロフィール】
メイクアップアーティスト。アメリカへの留学後、イギリスに渡りメイクを学ぶ。卒業後、フリーランスのメイクアップアーティストとしてロンドンでキャリアをスタートし、帰国後は多くの雑誌や広告、CMなどを手掛ける。「人によって違う、その人だけの魅力をディファイン（明確に）するメイク」で、数々の著名人が厚い信頼を寄せる。
メイクアップアーティスト 水野 未和子氏
【応募方法 （タカシマヤアプリ会員様限定） について】
●タカシマヤアプリをダウンロードのうえ会員登録をしていただき、「クーポン・特典」の応募画面よりご応募ください。応募画面は11月中旬公開予定。エントリー画面からご応募いただきます。
●ご当選された方にのみ、2025年12月中旬、タカシマヤアプリ内に当選通知メッセージをお送りいたします。
※ご応募はお一人様1回限りです。
※タカシマヤアプリは無料でご登録いただけます。タカシマヤアプリのダウンロード・会員登録については以下からご覧いただけます。
詳しくはこちら :
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/takaapp/
【抽選結果のお知らせについて】
●当選者にのみ、2025年12月中旬、タカシマヤアプリ内で当選通知メッセージをお送りいたします。ご連絡をもって当選発表とさせていただきます。
●開運財布＆コインケースセット、お財布ふとん（福袋限定品）は、2月8日（日）東京大神宮にて行うイベントで当選者にお渡しします。
【ご留意点】
●イベントを実施する現地までの費用はお客様のご負担となります。
●当福袋のご応募はタカシマヤアプリ会員様限定です。ご応募方法は、高島屋のホームページからもご確認いただけます。
【高島屋・各店共通福袋 ３.】 ※13店舗共通
『キャプテン翼』の原作者 高橋陽一先生による直筆似顔絵を直接受け取れる権利付き！「純金サッカーボール×純金のキャプテン翼フィギュア」福袋
■販売価格 ：税込 120,000,000円
■販売数 ：1名限定【抽選販売】
■受付店舗 ：高島屋 各店
■応募期間 ：2025年1月3日（土）・4日（日） ※2日間限り
純金 サッカーボール：直径約22.0cm（5号球サイズ）、K24 約3,000g
純金 CAPTAIN TSUBASA：約高さ10.0cm×幅11.0cm、K24 約80g
純金のサッカーボール×キャプテン翼、高橋陽一先生の直筆似顔絵＆直接対面の超豪華セット
2026年、史上初の3カ国共同開催となる世界最高峰のサッカー国際大会を記念し、サッカーファン垂涎の「純金サッカーボール×金のキャプテン翼フィギュア」を限定1名様のみが手にできる、まさに“夢の福袋”です。
金価格が2025年9月に史上初めて1グラム2万円の大台を突破し、その後も金価格は上昇し、円安・ドル高、米国の金利動向などを背景に、ますます「金」への注目は高まっています。また、2026年はサッカーの歴史的転換点ともいえる、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共同開催という史上初の国際大会の開催が予定され、出場国数も拡大し、世界中の注目がサッカー競技に集まる記念すべき年です。
さらに、ご購入者は、『キャプテン翼』の生みの親・高橋陽一先生のオフィスを訪問し、先生との“直接対面”という貴重な機会と、「直筆似顔絵」を先生本人から直接受け取る、ファンにとって一生の思い出となる体験ができる福袋です。
【商品スペック】
●純金 サッカーボール：直径約22.0cm（5号球サイズ）、K24 約3,000g
●純金 CAPTAIN TSUBASA：約高さ10.0cm×幅11.0cm、K24 約80g
【高橋陽一 （たかはし・よういち） プロフィール】
東京都葛飾区生まれ。1980年、『キャプテン翼』（集英社）でデビュー。1983年にはアニメ化。同作品は日本でのサッカー人気はもとより、世界のサッカーの普及・発展に大きく貢献し、数多くの海外サッカー選手たちへも影響を与えている。現在でも世界中で愛され続けるグローバルコンテンツとなっている。 2024年4月にシリーズの漫画連載を終え、同年夏よりWEBサイト『キャプテン翼WORLD』に掲載の場を移してネーム形式で連載を継続している。2023年にはアニメ最新作『キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編』の放送が開始され、海外でも順次放送されている。葛飾区よりJリーグ入りを目指すサッカークラブ「南葛SC」のオーナー社長を務めるなど、漫画家以外の活動も積極的に行っている。
高橋 陽一 先生
【納品・引き渡しについて】
●2026年1月中旬までに抽選、当選者にご連絡。ご連絡をもって当選発表とさせていただきます。
●高橋陽一先生のオフィス訪問日時は、当選後、ご購入者とご相談のうえ、確定させていただきます。
（場所：東京都内、所要時間：30分程度を予定） ※現地までの費用はお客様のご負担となります。
【高島屋・各店共通福袋 ４.】 ※13店舗共通
福袋として“動く別荘”が初登場！「プライベートサウナ付き ログトレーラーハウス」福袋
■販売価格 ：税込22,286,000円（※輸送設置費は除く）
■販売数 ：1台限定【抽選販売】
■受付店舗 ：高島屋 各店 ※店頭のみで受付
■受付期間 ：2025年1月3日（土）・4日（日） ※2日間限り
～贅沢も、趣味も、防災も。“全部がまとめて福袋”に～
レジャー、セカンドライフ、趣味空間、防災も叶える、“移動するログハウス”
ログトレーラーハウスは、木の温もりを感じるログハウスをベースとした、上質で新しいライフスタイル空間です。トレーラーハウスの魅力は、「高い居住性」と「可動性」です。一定の設置要件を満たすことで、「車両」として取り扱われるため、様々なメリット（※1）があり、建築物よりも設置場所の自由度が高いことも魅力です。
近年はライフスタイルの多様化に伴い、ログトレーラーハウスはセカンドハウスや離れとしての需要があり、趣味部屋や書斎などのプライベート空間の新たな選択肢としても注目されています。さらに災害時の応急仮設住宅としても活用可能なことから、地域の防災力強化にも期待されるなど、「移動可能な住空間」への関心は年々高まっています。
今回、お届けするログトレーラーハウスは「プライベートサウナ付」ですので、贅沢なリラックス空間もお楽しみいただけます。また、高島屋限定福袋の特典として、屋内を彩る家具などのアイテムを自由に選べるオプション（※2）をご用意しました。通常は別料金となるルームエアコン（2台分）、インターネット環境構築のサポート、ログトレーラーハウス1泊宿泊体験（FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳にて）を特別にセットしてご用意するとともに、ログトレーラーハウスを特別価格にてお届けいたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uYbvMcSLtJg ]
（※1）一定の条件を満たせば「車両」扱いとなるため、建築物としての固定資産税や不動産取得税は掛からず維持コストを抑えることができます。ご発注前に「車両」扱いとなるか設置地域自治体に確認いたします。（※2）高島屋の店舗で取り扱っている50万円分（配送費込み）をお求めいただけます。
【プライベートサウナ付き ログトレーラーハウス 「Auto-KOTI（コティ）」 概要】
●サイズ：全長10.9m、全幅3.3m、延床面積約35平方メートル
●標準仕様：北欧産ログ材、ガルバリウム鋼板縦片流れ緩勾配屋根、樹脂製高断熱ペアガラス、フローリング、IHシステムキッチン、3点ユニット（バス、洗面台、水洗トイレ(温水洗浄・暖房便座)）、室内照明器具、床暖房、サウナ
※標準仕様に記載のない家具、家電は含まれません。
※玄関に設置する階段の費用や輸送設置費、電気・上下水道接続工事費は価格に含まれていません。
※販売代理店：株式会社NTT Landscape、製造：株式会社カンバーランド・ジャパン、設計：株式会社ビックボックス
【納品・引き渡しについて】
●2026年1月下旬～2月下旬までに抽選、当選者にご連絡。ご連絡をもって当選発表とさせていただきます。
●当選後のご契約は、お客様と、株式会社NTT Landscapeとの直接契約となります。
●納品は、当選されたお客様とご確認のうえ、お引き渡しをさせていただきます。
【ご留意点】
●「Auto-KOTI（コティ）」本体の設置作業は、最短1日で完了します。ただし、外部に委託される電気・上下水道接続などの付帯工事については、完了までに一定の日数を要する可能性があります。
●設置場所や搬入経路の状況によっては設置ができない場合がございます。
●移動させる場合はけん引車両が必要です。安全面の観点からNTT Landscapeもしくは専門業者へご依頼ください。
●インターネット環境構築のサポートとは、初期費用負担を指しており、お客さまにて一時的にご負担いただき後日精算させていただきます。なお、初期費用の精算については税込10万円を上限とさせていただきます。
●宿泊体験はお客さまご自身でご予約いただくため、お客さまにて一時的にご負担いただき後日精算させていただきます。
●受注生産のためご注文いただいてから、納品までに約9ヶ月お時間をいただきます。
●建築物ではなく「車両」扱いとするには一定の条件を満たす必要があり、ご発注前にそれら条件を満たしているかの現地確認をいたします。地域によっては建築物扱いとなる場合がございます。
●ご契約は当選されたお客さまと、株式会社NTT Landscapeの直接契約となります。
●福袋限定特典は、当選されたお客さまが株式会社NTT Landscapeとご契約された場合のみの提供です。
リビング
サウナ
玄関
●図面：
【株式会社NTT Landscape 会社概要】
設立年月：2024年11月1日
代表取締役社長：木下健二郎
資本金：3億円
所在地：東京都新宿区西新宿3-19-2
URL https://www.ntt-landscape.co.jp/
地域の自然資源とデジタル技術を融合させる「フィールドDX」を推進する企業。NTT Landscapeは、以下の4事業を柱に、地域の魅力を再発見・再創造し、持続可能な地域活性化を目指しています。
・キャンプ場運営事業
公営キャンプ場のリノベーションとスマート化を通じて、快適にアウトドアを楽しめる環境を提供
・アウトドア研修事業
自然環境を活かした体験型プログラムを通じて、チームの絆と創造力を育むチームビルディング研修
の展開
・DX推進事業
キャンプ場への無人チェックイン・アウトが可能な『スマートチェックインアプリ』など、キャンプ
場運営をスマート化するサービスを展開
・トレーラーハウス活用事業
高い居住性を備え、多様な活用が可能なトレーラーハウスを提供。災害時には仮設住宅としても活用
できることから、地域のレジリエンス強化にも貢献。
NTT Landscapeが取り扱うトレーラーハウスは、すべて国内工場で一貫して高い品質管理のもとで製造され、安定した品質と戸建住宅と遜色ない耐久性を備えています。また、NTT Landscapeでは豊富なモデルの中から利用シーンに合わせ、宿泊施設やセカンドハウス、店舗、オフィスの拡張など多様な活用方法をご提案しています。
