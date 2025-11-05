【2025年 GMO顧客満足度ランキング】「結婚相談所」の総合1位はゼクシィ縁結びエージェント【GMOリサーチ＆AI】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOリサーチ&AI 略称：GMO-R&AI）は、同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」における、2025年の「結婚相談所」（※1）カテゴリのランキング結果を2025年11月5日（水）に公開しました。同カテゴリの総合ランキングでは、ゼクシィ縁結びエージェントが1位に輝きました。同サービスは「サポートの手厚さ」「登録者の質」など全7項目すべてで首位を獲得し、他社を圧倒する結果となりました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施しています。企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しており、情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）次の条件を満たす、結婚を希望する男女に対し異性を紹介する、結婚相談業・結婚相談所業。以下のいずれかの団体に加盟、もしくは認証を受けていること。ただし、入会後のサービスがオンラインのみの結婚相談所は対象外とする。

「特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認証機構」「一般社団法人日本結婚相談協会」「一般社団法人結婚相談業サポート協会」「一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会」「特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会」「一般社団法人仲人協会連合会」

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：1,888名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は50名以上

・調査期間：2025年6月12日～2025年10月6日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18歳以上

‐地域：全国

‐条件：以下いずれかの条件を満たし、入会時に面談やカウンセリングを受けた人

1）現在結婚相談所に入会しており、紹介を受けた人

2）過去5年以内に結婚相談所を利用していた人

・調査企業・サービス数：19（※2）

・定義：以下の条件を満たす、結婚を希望する男女に対し異性を紹介する、結婚相談業・結婚相談所業

以下のいずれかの団体に加盟、もしくは認証を受けていること

「特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認証機構」「一般社団法人日本結婚相談協会」

「一般社団法人結婚相談業サポート協会」「一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会」

「特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会」「一般社団法人仲人協会連合会」

ただし、入会後のサービスがオンラインのみの結婚相談所は対象外とする

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2025年「結婚相談所」カテゴリ

（https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/marriage-agency_2025/）

■総合ランキング（上位3位）

「結婚相談所」カテゴリの総合ランキングでは、ゼクシィ縁結びエージェントが1位に輝きました。推奨理由としては、「ゼクシィ」、「リクルート」という知名度の高いブランドへの信頼感、担当者の対応のよさ、会員数の多さや真剣な会員が多い点が挙げられました。

・「大手であるリクルートが運営しているため信頼感と安全性が高い。また、男女ともに有料のため本気度の高い会員が集まりやすく、実際に結婚にもつながり、利用してよかったと思っている。」（30代 男性）

・「ゼクシィ縁結びエージェントは、専任の担当者が丁寧にサポートしてくれる点が特に安心感につながりました。初めての婚活でも不安を感じにくく、プロフィール作成やお相手紹介も的確で効率的です。」（30代 男性）

・「最初に面談があり、担当者としっかり話をし、細かな擦り合わせをしたことで、自分を客観視し、希望する相手像を明確にすることができた。活動を通して多くの方と出会えたし、結果良い出会いがあり結婚につながった。」（30代 女性）

・「出会いがたくさんあり、登録者数も多いため色々な人から選んでくれる。」（50代 男性）

2位のパートナーエージェントについては、担当者の親身さ・伴走力を評価する声が多く寄せられました。

3位のエン婚活エージェントについては、費用・コストパフォーマンスの良さを支持する声が多くみられました。



※読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

■項目別ランキング（上位3位）

総合ランキング首位のゼクシィ縁結びエージェントが7つの項目別ランキングすべてで1位を獲得し、他の追随を許さない実力を示しました。



全体としては総合ランキング上位3サービスが項目別の上位を占めていますが、「入会説明のわかりやすさ」「店舗の雰囲気・清潔さ」ではオーネット、「プライバシー管理」ではオーネットとムスベルがランクインしています。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】「結婚相談所」選びで重視するポイント

「結婚相談所」を選ぶ際に重視したポイントについて、各項目を10段階で評価する形式で調査しました。男女間、項目間で大きな差異は見られませんでしたが、ほぼすべての項目で女性の方が男性よりも数値が高く示され、サービス選択に対する意識の高さがうかがえます。また、男女ともに「紹介の充実さ」「担当者のサポート力」の点数が比較的高く、成婚につながるサービスの質が共通して重視されていることがわかります。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

また、GMO顧客満足度ランキングのXアカウント(https://x.com/rank_cs_gmora)（URL：https://x.com/rank_cs_gmora）では、プレスリリースで扱っていないカテゴリのランキング情報についても発信しています。ぜひご覧ください。

（※3）2025年8月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2025年8月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOリサーチ&AI株式会社

国内営業部 平田・白取

TEL：03-5459-5565

E-mail：gmo-cs@gmo-research.ai

【GMOリサーチ&AI株式会社】（URL：https://gmo-research.ai/(https://gmo-research.ai/)）

会社名 GMOリサーチ&AI株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 荻田 剛大

事業内容 インターネットリサーチ事業

資本金 1,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO Research & AI, Inc. All Rights Reserved.