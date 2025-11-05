知られざる手塚治虫の思考と筆致！ 「ミッシング・ピーシズ」最新作『手塚治虫 ミッシング・ピーシズ』が11月14日に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）で文芸・カルチャー関連を扱う出版レーベル立東舎は、『手塚治虫 ミッシング・ピーシズ』を、2025年11月14日に発売します。

これまで『ブラック・ジャック ミッシング・ピーシズ』『三つ目がとおる ミッシング・ピーシズ』『火の鳥 ミッシング・ピーシズ《望郷編》』『リボンの騎士 ミッシング・ピーシズ』と手塚作品の代表作を新たな視点で紹介して好評を博してきた「ミッシング・ピーシズ」シリーズに、いよいよ作家名を冠した新作が登場です。

本作では単行本初収録となる『マンションOBA』の鮮やかなカラー原稿を、原稿のタッチを生かした形で掲載したほか、改変の多かった「耳鴉」「でんでこでん」では単行本版と初出版を併載することで、手塚治虫の編集術を詳らかにします。

また、このたび新発見され話題となったネーム3点や、初期作品から「火の鳥（太陽編）」までの長いキャリアの中で描かれた多数の作品の未使用原稿やネーム、初期稿をふんだんに収めることでこれまで欠けていたピースが埋まり、新たな手塚治虫像が立ち上がる、知的興奮を味わうことができるでしょう。

■書誌情報

書名：手塚治虫 ミッシング・ピーシズ

著者：手塚治虫

定価：7,700円（本体7,000円＋税10%）

発売日：2025年11月14日

発行：立東舎／発売：リットーミュージック

商品情報ページ https://rittorsha.jp/items/25317421.html

■CONTENTS

マンションOBA（「ライオンブックス」シリーズ）

『ゲンペイ太平記』（マンションOBA）原案

『マンションOBA』原稿および差分・予告カット

「耳鴉」オリジナル版

「でんでこでん」（耳鴉 後篇）オリジナル版

アニメ用キャラクタースケッチ

未発表作品ネーム・原稿拾遺集

短編漫画企画書

未発表作品ネーム1「無題」

未発表作品ネーム2「無題」

未発表作品ネーム3「低俗天使」（初期稿）

「低俗天使」単行本版・予告カット

「テリヤ君」

「ぐっちゃんとパイコさん」

「あんてな一家」

「無題」

「ひょうたん駒子」

「アラバスター」

「きりひと讃歌」

「ミクロイドＳ」

「どろんこ先生」（初期稿）

「ＭＷ」

「未来人カオス」

「七色いんこ」

「どついたれ」

「陽だまりの樹」

「プライム・ローズ」

「無題」

「ゴブリン公爵」

「火の鳥（太陽編）」

「ころすけの橋」

手塚治虫漫画全集カバーイラスト

初期作品原稿

解題 濱田高志

■PROFILE

手塚治虫（てづか・おさむ）

1928年、大阪府豊中市生まれ。兵庫県宝塚市で少年時代を過ごす。46年マンガ家としてデビュー。翌年発表した「新寳島」等のストーリーマンガにより、戦後マンガ界に新生面を拓く。62年アニメーション作家としてデビュー。翌年から放映したテレビアニメ「鉄腕アトム」により、テレビアニメブームをまきおこす。89年2月9日没。

