クラシック・ギター1本でロック／メタル名曲を弾く猪居亜美の楽譜集ムックが発売　X JAPAN「紅」やガンズ「Sweet Child O′ Mine」ほか全10曲収録

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『クラシック・ギター1本で描く、ロックの世界（著・猪居亜美）』を、2025年11月17日に発売します。

『クラシック・ギター1本で描く、ロックの世界』は、往年のロック名曲のソロ・クラシック・ギター・アレンジ楽譜を掲載する教則ムックです。著者を務めるのは、ハード・ロック／ヘヴィ・メタル好きとしても知られる、クラシック・ギタリストの猪居亜美。彼女が自身のリサイタル・シリーズ“CLASSIC×ROCK”や、アルバム『My Immortal』にて披露してきたロック楽曲のアレンジ楽譜を、本人による楽曲／奏法解説とともに掲載いたします。なお、著者のアレンジ楽譜が出版されるのは本書が初となります。

また、ファン必見の撮り下ろしグラフ・ページやコラムも多数掲載。さらにYouTubeでは、著者による模範演奏動画も公開予定です。クラシック・ギター弾きはもちろん、ロック好きなエレキ弾き、アコギ弾きにも楽しめる1冊となっています。

■書誌情報

書名：クラシック・ギター1本で描く、ロックの世界

定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

発売：2025年11月17日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ：https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125263001/

■CONTENTS

第1章 誰もが知る王道のロック曲

「Don’t Stop Me Now」Queen

「I Don’t Want To Miss A Thing」Aerosmith

「Sweet Child O’ Mine」Guns N’ Roses

第2章 珠玉のヘヴィ・メタル／ハード・ロック

「Master Of Puppets」Metallica

「The Trooper」Iron Maiden

「Goodbye To Romance」Ozzy Osbourne

「Dee」Ozzy Osbourne

第3章 私を育てた日本のロック・チューン

「紅」X JAPAN

「CRAZY DOCTOR」LOUDNESS

「雨のオーケストラ」MUCC

グラフ

愛用ギター／周辺アイテム

本書に登場する奏法

ギターの構え方

インタビュー「猪居亜美と、クラシックと、ロックと。」

コラム多数、ほか

■PROFILE

猪居亜美（いのい・あみ）

ギターを猪居信之、藤井敬吾、福田進一、岩崎慎一、益田展行の各氏に師事し、ピアノおよびソルフェージュを勝間恵子氏に師事。多数の学生・ジュニアコンクールで優勝。2015年にフォンテックよりアルバム『Black Star』でデビュー、2019年には3rdアルバム『MEDUSA』でキングレコードよりメジャー・デビューを果たす。2022年、世界最高峰とされる第39回GFA国際ギターコンクールにおいて、日本人として35年ぶりにファイナリストに選出され、第4位に入賞。同年より、ロック名曲をクラシック・ギター1本でアレンジ＆カバーするリサイタル・シリーズ“CLASSIC×ROCK”を展開、2024年にはロック・カバー・アルバム『My Immortal』をリリース。さらに、2025年には“Akira Takasaki and Friends 日本源泉TOUR 2025 秋”の東京公演にて、オープニング・アクトを務めるなど、ボーダーレスな活動を続ける。現在、YouTubeのチャンネル登録者数は12万人を超える。

