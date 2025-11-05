月刊コミックフラッパー12月号が2025年11月5日（水）に発売！ 表紙は『幻想水滸伝 STAR LEAP ～星々の軌跡～』!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年11月5日（水）に『月刊コミックフラッパー 2025年12月号』を発売いたします。
◆「幻想水滸伝」シリーズ初のモバイルゲーム『幻想水滸伝 STAR LEAP』をコミカライズ！
『幻想水滸伝 STAR LEAP ～星々の軌跡～』
志水アキ
母国は長年、戦の渦中。
騎士として国を守ると決めた男・シャプールの視点から物語は始まる――。
「幻想水滸伝」シリーズ初のモバイル向けタイトル『幻想水滸伝 STAR LEAP』を、『幻想水滸伝III ～運命の継承者～』の志水アキがふたたびコミカライズ！
（C）2025 Konami Digital Entertainment
※本作はアプリ用ゲーム『幻想水滸伝 STAR LEAP』の設定を使用しておりますが、一部オリジナルの設定を使用している部分があります。
◆最新コミックス第7巻発売中！
『リコリス・リコイル』
作画：備前やすのり 原作：Spider Lily
吉松を救出するために、旧電波塔に乗り込んだ千束。
真島と暗闇での一騎打ちが始まる──!!
『リコリス・リコイル 7』
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000111/)
◆カクヨムコンテスト10【短編】読切コミカライズ賞受賞作、漫画化第2弾！
『ババ抜き雪女』
漫画：海谷きき 原作：黒澤主計
小泉雲八は、スキーを練習しに雪山の山荘に来た。
同じ宿に泊まる男子大学生の深谷・竹次郎・梅三郎と、深谷の部屋で楽しく話をしていたところ、「雪女」が訪ねてきて――!?
◆書誌情報
『月刊コミックフラッパー 2025年12月号』
発売日：2025年11月5日（水）
定価：660円（本体600円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000738/)
◆関連情報
公式ホームページ：https://comic-flapper.com/
公式X：https://x.com/comic__flapper