月刊コミックフラッパー12月号が2025年11月5日（水）に発売！ 表紙は『幻想水滸伝 STAR LEAP ～星々の軌跡～』!!

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年11月5日（水）に『月刊コミックフラッパー　2025年12月号』を発売いたします。




◆「幻想水滸伝」シリーズ初のモバイルゲーム『幻想水滸伝 STAR LEAP』をコミカライズ！


『幻想水滸伝 STAR LEAP ～星々の軌跡～』


志水アキ




母国は長年、戦の渦中。


騎士として国を守ると決めた男・シャプールの視点から物語は始まる――。



「幻想水滸伝」シリーズ初のモバイル向けタイトル『幻想水滸伝 STAR LEAP』を、『幻想水滸伝III ～運命の継承者～』の志水アキがふたたびコミカライズ！



（C）2025 Konami Digital Entertainment
※本作はアプリ用ゲーム『幻想水滸伝 STAR LEAP』の設定を使用しておりますが、一部オリジナルの設定を使用している部分があります。



◆最新コミックス第7巻発売中！


『リコリス・リコイル』


作画：備前やすのり　原作：Spider Lily




吉松を救出するために、旧電波塔に乗り込んだ千束。


真島と暗闇での一騎打ちが始まる──!!



『リコリス・リコイル　7』


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000111/)




◆カクヨムコンテスト10【短編】読切コミカライズ賞受賞作、漫画化第2弾！


『ババ抜き雪女』


漫画：海谷きき　原作：黒澤主計




小泉雲八は、スキーを練習しに雪山の山荘に来た。


同じ宿に泊まる男子大学生の深谷・竹次郎・梅三郎と、深谷の部屋で楽しく話をしていたところ、「雪女」が訪ねてきて――!?



◆書誌情報


『月刊コミックフラッパー　2025年12月号』


発売日：2025年11月5日（水）


定価：660円（本体600円＋税）


判型：B5変形判


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000738/)



