表紙＆巻頭は、圧巻の顔面偏差値＆美ボディで大人気の十味（とーみ）!!!　写真集の様なグラビアムック『グラビアンエイジ』の4号目が2026年1月13日（火）に発売決定！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、全ページ撮り下ろし＆全ページオールグラビアで、まるで写真集の様な読み味を目指した、新しいグラビアムック『グラビアンエイジ』の4号目を2026年1月13日（火）に発売します。発売までまもなく2ヵ月となる本日11月5日（水）に先行カットと共に情報解禁となりました。

表紙カット：十味

VOL.4の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、あざとかわいさに加え大人の色香も兼ね備えるタレントの十味。冬の寒さを吹き飛ばす見ごたえ抜群のグラビアは必見です。

裏表紙と巻中グラビアには、“大好きな曲、大好きな人、可愛い、カッコいい、みんなの大好きなものが詰まってる”のグループ名由来のもと、男性女性問わず幅広く愛されるグループを目指すアイドルグループ・Jams Collectionが登場。

さらに、未だ勢い止まらぬ事務所「ゼロイチファミリア」から小倉あずさと貝賀琴莉のグラビアも掲載。雪景色よりもまぶしい、とびきりの瞬間を切り取ったグラビアをお届けします。

ムックの表紙カットもいち早く公開！

【特典情報】

下記法人では、1冊ご購入ごとに特典をプレゼント！

＜「十味」限定絵柄ブロマイド＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWHRN64Q

セブンネット

https://7net.omni7.jp/detail/1107655360

書泉

https://www.shosen.co.jp/privilege/37229/

＜「Jams Collection」限定絵柄ブロマイド＞

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18422568/

HMV

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16346825

【書誌情報】

書名：グラビアンエイジ VOL.4

編集：ドラゴンエイジ編集部

定価：1,980円（本体1,800円+税）

発売日：2026年1月13日（火）

仕様：A4判／オールカラー／128ページ

ISBN：978-4-04-738741-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000791/)