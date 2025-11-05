あなたに、持っていてほしいの！　『逆転裁判3』より、成歩堂龍一もクビったけなグッズが新登場

株式会社カプコン

株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗カプコンストアにて、『逆転裁判3』のオリジナル商品「逆転裁判3 思い出の逆転シリーズ」を新発売いたします。




『逆転裁判3』より、いじらしいおとめゴコロがつまったグッズが新登場！　



「ちいちゃん」が夜なべして編んだセーターが、日常使いしやすい(？)「ロングTシャツ」になりました。サイズはゆったりとしたシルエットで着られるようにL・XLの2種展開。首元タグのデザインには、あの『宝物』も…？！　


「マスクケース」は直径32mmのミニ缶バッジ3種が付属しており、マスクに取り付けておしゃれに楽しめます。一緒に「刺繍ワンポイントタオル」も持ち歩くのもgood◎


また合わせて、成歩堂龍一も愛飲する『カゼゴロシ・Z』をイメージした「ラムネ菓子」も新登場。証拠品として提出されないようにご注意を！　



※商品名に関してはあくまでゲーム内に登場するアイテムやキャラクター名を用いており、実際に効果や効能があるわけではありません。




カプコンストアでは「逆転裁判」シリーズ商品をはじめ、その他にも多くのカプコンタイトル商品も取り扱っておりますので、是非この機会に一度お越しください。



■商品情報


商品名 価格(税込)


逆転裁判3 思い出の逆転シリーズ ロングTシャツ (L・XLサイズ) 　　 　 3,850円


逆転裁判3 思い出の逆転シリーズ 刺繍ワンポイントタオル　　　　 　　 1,320円


逆転裁判3 思い出の逆転シリーズ ミニバッジ付きマスクケース 　　　 　1,650円


逆転裁判3 思い出の逆転シリーズ カゼゴロシ・Z風 ラムネ　　　　　　 　864円



■発売日


　【店頭販売】


　　2025年11月7日(金)



　【オンライン】


　　2025年11月14日(金)12時～



■取扱店舗

　　【店頭販売】
　　　・CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)
　　　・CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)
　　　・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)
　　　・CAPCOM STORE ANNEX (カプコンストア アネックス)
　　　・CAPCOM STORE SENDAI (カプコンストアセンダイ)



　　【オンライン】
　　　・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE (カプコンストア)
　　　　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/



【注意事項】


※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。


※発売日は変更になる場合がございます。


※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。




■CAPCOM STORE 店舗概要■




・CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX (カプコンストア アネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI (カプコンストアセンダイ)
　https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/

【オンライン販売】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/




(C)CAPCOM