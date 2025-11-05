信頼できる水道業者を見つけて解決できるようサポートする新サービス！アクアレンジャーLABO

株式会社住まいる設備https://www.aqua-partner.jp/

アクアレンジャーLABOについて

私たちアクアレンジャーLABOは、水漏れや詰まりなどの水回りトラブルでお困りのお客様が、安心して信頼できる水道業者を見つけて解決できるようサポートする新サービスを提供しています。 さらに、無料相談サービスも実施中。 お客様のトラブル状況を丁寧にお伺いし、お住まいの地域で対応可能な水道業者をご紹介します。

こんなお悩み、ありませんか？ 業者が多すぎて、どこに頼めばいいか分からない 水回りのトラブルについて、まずは相談だけしてみたい ニュースで見るような「ぼったくり被害」が怖い そんな方は、アクアレンジャーLABOのサポートがぴったりです。 あなたに合った選び方ができます

■ 自分で比較して選びたい方へ 口コミや実績を確認して、納得できる業者を見つけたい 料金や対応内容を比較して、しっかり検討したい

■ プロに探してもらいたい方へ 忙しくて自分で業者を探す時間がない 専門知識のあるスタッフに相談して、最適な業者を紹介してほしい 早く直したいけど、業者選びが面倒に感じる 安心して利用できる運営を目指して アクアレンジャーLABOでは、お客様から「ぼったくりにあった」との報告が多い業者は、掲載を停止しています。

水道トラブルは緊急性が高いため、それを悪用して高額請求を行う悪質業者も存在します。 私たちは、そうした被害を防ぐために業者選びのコツやお役立ち情報を発信し、誠実に営業する水道業者を応援しています。

口コミ投稿について お客様からの口コミは、他の方が安心して業者を選ぶための大切な参考情報です。 個人を特定できる内容や不快な表現を除き、すべての口コミを公開いたします。 また、「ぼったくりの疑い」がある口コミが複数確認された場合は、対象業者に事実確認を行い、必要に応じて掲載を停止します。 お客様同士の口コミが増えることで、より安心して業者を選べるサイトを目指しています。

屋号 アクアレンジャーLABO

運営元 株式会社住まいる設備

本社 東京都練馬区北町5-10-21

運営本部 東京都三鷹市上連雀4-1-11 2F

連絡先（営業時間） 0120-303-656

受付：9：00～18：00

