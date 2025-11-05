二地域居住推進フォーラム「Yoriai2025」が11月22日に開催決定

一般社団法人佐渡共生推進機構

一般社団法人佐渡共生推進機構(所在地：新潟県佐渡市、代表理事：藤原光一、以下「SACO」)は、2025年11月22日にPOTLUCK YAESUにて、二地域居住を考え、新しい暮らしをデザインするサミット「Yoriai 2025」を開催します。

開催概要

開催日時：2025年11月22日 (土) 10：00～19：30

公式ウェブサイト：https://yoriai.space/

会場：POTLUCK YAESU

Yoriai 2025について

二地域居住は現在、新しい暮らしの実践かつ地域創生における新たな施策として注目を集めており、国土交通省を中心に実証実験が進められています。住民票のある場所だけではなく、季節ごとに帰る場所、思い出が残るふるさと、関わり続けたいまちなど、多様な拠点を持つことで、都市か地方かの二元論ではない日本全体の活性化を図る。これが私たちの考える二地域居住です。

一方で二地域居住促進の動きは地域ごとに独立して進められていることが多く、今後は都市-ローカルだけではないローカル-ローカルの連携の形が必要となります。Yoriai2025は、行政・企業・実践者が寄り合い、「二地域居住」の未来をともに考える、学びと交流の場です。

登壇者情報

Yoriai2025では、二地域居住の推進に関わる方々を中心に様々な領域で活躍する登壇者をお招きし、4つのセッションを設けています。

※登壇者は今後追加の可能性あり

Keynote Session - 基調講演

二地域居住の第一人者による基調講演と、行政・自治体関係者を交えたクロストーク。二地域居住の価値や現場のリアル、そしてその展望について語ります。

（登壇者）

高橋 博之 氏 / 株式会社雨風太陽 代表取締役社長

酒井 達朗 氏 / 国土交通省 国土政策局 地方政策課 二地域居住政策推進官

菅原 直敏 氏 / 福島県耶麻郡磐梯町 「旅する」副町長

猪狩 典子 氏 / NTT東日本株式会社 経営企画部 地域循環型ミライ研究所 所長

西牧 孝行 氏 / 佐渡市 地域振興部 移住交流推進課 課長

Session 1 - 地域を支える「なりわい」

人口減少が叫ばれるなか、地域を維持し発展させていくためにどんななりわいが必要で、その担い手をどうするかをよりあい話し合うセッションです。

（登壇者）

犛山 創一 氏 / 株式会社Another works

日野原 明 氏 / 株式会社タイミー

兼城 駿一郎 氏 / 株式会社みらいスタジオ 代表取締役

谷口 紀泰 氏 / Airbnb Japan株式会社 事業開発部 部長

荒木 珠里亜 氏 / 稲とアガベ株式会社

Session 2 - 住むとは。生きるとは。

二地域居住の「居」を切り口に、住むということそのものの意味や、住むため・生きるために人々がどう営みを紡いできたのかを探るセッションです。

（登壇者）

兼城 駿一郎 氏 / 株式会社みらいスタジオ 代表取締役

曽 緋蘭 氏 / 株式会社ROOTS

遠藤 洋之 氏 / 株式会社SAKURUG 代表取締役

伊藤 渉 氏 / 株式会社perch 代表取締役

杉盛 啓明 氏 / 珠洲市企画財政課 主幹 / 移住定住推進係長

Session 3 - カルチャー&コミュニティー

地域の魅力を高め、そのコミュニティの拠り所となるカルチャー。地域に昔から根付いている文化や自然に加え、サウナやお酒など新たなアセットがもたらす価値についてのトークセッションです。

（登壇者）

佐別当 隆志 氏 / 株式会社アドレス 代表取締役社長

末松 宏一 氏 / 稲とアガベ株式会社 ソフトウェアエンジニア

青木 正久 氏 / 株式会社丸井グループ 執行役員 tsumiki証券CEO

三枝 大祐 氏 / シビック・イノベーション拠点スナバ運営チーム / 塩尻市二地域居住実装プロジェクトPM

高橋 ゆい 氏 / 株式会社ReRoot 代表取締役 / 厚真町地域おこし協力隊

本イベントのご参加登録はこちら。

詳細を見る :https://yoriai2025.peatix.com/view

協賛・スポンサー

（五十音順）

株式会社SAKURUG

Socialups株式会社

三井不動産株式会社 (POTLUCK YAESU)

株式会社みらいスタジオ

後援・協力

（五十音順）

Arcade Resort Okinawa

株式会社アドレス

株式会社雨風太陽

稲とアガベ株式会社

Airbnb Japan株式会社

NTT東日本株式会社

国土交通省

シビック・イノベーション拠点スナバ

総務省

株式会社タイミー

tsumiki証券株式会社

新潟県

一般社団法人日本ワーケーション協会

株式会社perch

株式会社ビアパイント

株式会社MOVED

有限会社la Luce e L’ombra

株式会社ReRoot

主催

佐渡二地域居住推進コンソーシアム

運営

佐渡市

一般社団法人佐渡共生推進機構 (SACO)

SACOについて

会社名：一般社団法人佐渡共生推進機構 (通称 SACO)

所在地：新潟県佐渡市河原田諏訪町4番地

代表者：代表理事 藤原光一

設立日：2025年4月17日