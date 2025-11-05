神防社がABCラジオぼうさい部とパートナー契約を締結～30年目の神戸から、“防災意識の再点検”を届けたい～

株式会社神防社

消防・防災設備の設計施工を手掛ける株式会社神防社（読み：こうぼうしゃ、所在地：兵庫県神戸市、代表取締役社長：辻真一、以下、「当社」）は、朝日放送ラジオ株式会社（ABCラジオ）が運営する「ABCラジオぼうさい部」とパートナー契約を締結しました。震災から30年の節目を迎える神戸より、“防災をもっと身近に、前向きに伝える”新しい形の地域連携を進めてまいります。今回はその取り組みの一環として、2025年11月9日に開催される「ABCラジオまつり2025」へ出展し、ローリングストックをテーマとした非常食の販売や災害用携帯トイレ「モラスマイ」の限定セットを販売します。

パートナー契約に至った背景と目的

「防災をもっと身近に、前向きに」、ラジオの力で防災をポジティブに

当社は、阪神・淡路大震災から30年を迎え、防災意識の風化が指摘されるなか、神戸発の防災企業として再び“防災の原点”を見つめ直す取り組みを強化したいと考えております。「ABCラジオぼうさい部」は、ラジオ番組やイベントを通じて、非常時だけでなく日々の暮らしの中で備える大切さを発信するため、 “防災をもっと身近に、前向きに”をスローガンにABCラジオ（朝日放送ラジオ）が中心となって立ち上げた防災啓発プロジェクトです。神防社はその姿勢に共感し、2025年7月にパートナー契約を締結しました。本取り組みでは、ラジオ番組の出演やイベントを通じて防災メッセージを発信し、防災を“前向きなアクション”として伝えていくことを目指します。

ABC ラジオまつり概要

「ABCラジオまつり」は、朝日放送ラジオ（ABCラジオ）が開催する、リスナーへの感謝を込めた大型屋外イベントです。

大阪・万博記念公園を会場に、番組パーソナリティによるステージや公開収録、体験型ブース、会場限定グッズ販売など、多彩な企画を通して“ラジオを体感できる一日”を提供しています。放送を通じてリスナーとつながるだけでなく、実際に“会って、触れて、楽しむ”ことで、ラジオの魅力と温かさを再発見できる場として多くの来場者に親しまれています。

・開催日時：2025年11月9日（日）9:30～16:00（予定）※荒天時は中止の可能性あり

・開催場所：万博記念公園 自然文化園内（お祭り広場、上の広場、下の広場）

・入場料：無料

・主催：朝日放送ラジオ株式会社

当社出展内容

-限定販売モラスマイ3個セット

（通常100回分or10回分の販売の為手に取って試しやすい+ラジオ祭り限定デザイン）

-防災部ブースではローリングストックをテーマに非常食を特別価格で販売

- SNSフォローでモラスマイ1回分or神戸ストークスのタオルブレスレットをプレゼント

限定デザインのモラスマイ1回分×3つセット

神防社とは

株式会社神防社は、創業17年の防災の新しい「カタチ」を創造する会社。

消防設備の設計施工・保守点検、消防防災用品の販売、消防訓練など、防災に関する幅広いサービスを提供しています。創業メンバーを含め多くの従業員が阪神大震災を経験しており、近年増えつつある自然災害に備えるため、防災グッズの商品開発にも注力しています。また消防・防災関連の商品はECサイトで購入可能。 神防社は安心・安全な防災システムと生活空間を提供し、『生命、財産、生活環境』を守ることで社会に貢献することを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社神防社（こうぼうしゃ）

代表者：代表取締役社長 辻真一

所在地：兵庫県神戸市中央区東雲通3-4-3

TEL：078-241-3505(代)

FAX：078-241-3506

URL：https://kobosha.com/about/

E-Mail：recruit@kobosha.com

事業内容：防災設備の設計・施工・防災グッズ販売