オペラ、SBTiによるネットゼロ目標の認定取得

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社（オペラ・グループ、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ニクヒレッシュ・カルラ）が日本の事業を担うOpella.（オペラ）は本日、当社の短期および長期の温室効果ガス排出削減目標について、Science Based Targets initiative（SBTi）から正式に認定を取得しました。これは、オペラの気候変動対策がグローバルの1.5℃目標およびパリ協定に沿ったものであることを示し、2050年までに事業活動およびバリューチェーン全体における温室効果ガス排出のネットゼロ実現に向けたコミットメントを示す重要な節目となります。

SBTiは、CDP（Carbon Disclosure Project）、国連グローバル・コンパクト（UNGC）、世界資源研究所（WRI）、世界自然保護基金（WWF）による共同イニシアチブです。今回の認定は、オペラの目標が、科学的根拠に基づく国際的な枠組みとして世界で初めて策定されたコーポレート・ネットゼロ・スタンダードに適合していることを示すものです。

オペラは、B Corp認証*とSBTiによるネットゼロ目標の認定を受けた初のグローバル・コンシューマー・ヘルスケア企業となり、このことは、科学的根拠に基づく取り組みと、社会や環境への責任を果たすという当社の強い意志を表すものです。

オペラ プレジデント兼CEO ジュリー・ヴァン・オンヘヴァレ（Julie Van Ongevalle）のコメント

「B Corp認証とSBTiによる認定の両方を取得したことは、人々の健康と地球環境を守りながら事業を変革することへの当社の強いコミットメントを示するものです。意義深い変革を推進する勇敢なチームを率いることを誇りに思います」

オペラ チーフ・サステナビリティ・オフィサー（CSO） マリッサ・サレツキー（Marissa Saretsky）のコメント

「科学は私たちの羅針盤であり、データは私たちの道しるべです。SBTiによる認定は、私たちの気候変動対策が科学的根拠に基づいており、その実行において責任を持つことを確認するものです。事業活動における温室効果ガスの削減は、持続的成長と社会への影響を高める上で欠かせない取り組みであり、ビジョンを行動に移す、というグローバルな活動に参画できることを喜ばしく思います」

オペラは、スコープ1、2、3全体の温室効果ガス排出量を、2034年までに2023年比で58.8%削減することを目標としています。また、2050年までに実質90%削減することを目標としています。これらの目標は、事業活動とバリューチェーン全体を対象とし、オフセットに頼らず抜本的な温室効果ガス削減の取り組みを優先します。

これらの目標を達成するには、温室効果ガス排出量を抑制する原材料の調達、パッケージの再設計、100%再生可能エネルギーへの転換、サプライヤーとの協働による科学的根拠に基づく目標の達成支援など、オペラのビジネスのあり方を変革する必要があります。オペラは進捗状況を毎年報告し、進化する気候科学との整合性を常に保つために、気候変動対策の目標を定期的に見直してまいります。

*エスエス製薬が日本事業を担うオペラ（Opella.）は、アジア太平洋、中東、アフリカ（AMEA）地域の事業においてB Corp認証を取得しています。

Opella.（オペラ）について

Opella.（オペラ）は、世界のOTC医薬品（市販薬）およびVMS（ビタミン・ミネラル・サプリメント）市場において、世界第3位の規模を誇るセルフケアブランドポートフォリオを有する、セルフケア市場のチャレンジャーです。私たちの使命は、セルフケアを本来あるべき「シンプル」な形で提供し、世界中の人々の「健康をその手に届ける」ことです。すでに世界で5億人以上の消費者に選ばれています。

この使命の中核には、世界中で愛される100のブランド、11,000人を超えるグローバルチーム、13の最先端の製造拠点、そして4つのサイエンス＆イノベーションセンターがあります。本社はフランスにあり、Allegra、Doliprane、Dulcolaxなど、世界的に愛されるブランドを数多く手がけています。また、Opellaは複数の市場でB Corp認証を取得しており、「人と地球のより良い未来」に向けた取り組みにも積極的に参加しています。

私たちの使命についての詳細は、https://www.opella.com/ をご覧ください。

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。

エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。