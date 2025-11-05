SNS5億回再生の「ドラマみたいだ」で、エバラ食品とのコラボショートドラマ『エバラがつなぐ、2人の物語』全4篇を公開！

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、エバラ食品工業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：森村 剛士、以下 エバラ食品）と共同制作のショートドラマ『エバラがつなぐ、2人の物語』を、本日11月4日（火）より「ドラマみたいだ」で順次公開します。

■エバラ食品の人気商品をショートドラマで訴求

本企画は、エバラ食品の人気商品を通じて、男女2人の関係性の変化を描いた全4篇のショートドラマシリーズです。

「付き合う前」「付き合った後」「プロポーズ」「結婚生活」といったライフステージの場面ごとに、「なべしゃぶ」「黄金の味」「すき焼のたれ」「プチッと鍋」といった商品が登場し、物語の中でリアルに溶け込んだ食卓シーンを演出します。

◼️業界でも話題！SNSで累計5億回再生されるショートドラマ「ドラマみたいだ」とは

Z世代に支持されるショートドラマ「ドラマみたいだ」

studio15が社内で企画から制作まで一貫して手がけるショートドラマアカウント。

Z世代を中心に人気を集め、TikTokやYouTube、Instagramなどの累計再生回数は2年半で5億回を突破（2025年11月現在）。

脚本や監督をstudio15所属の人気TikTokクリエイターたちが務め、studio15の実績あるディレクター陣がプロデュースし「ショートムービーに最適な内容の面白さ」と「施策実行の安定感」を実現。

2023年3月のアカウント開設から月1本以上のペースで企業とのタイアップ案件を行っています。

TikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

Youtube： https://www.youtube.com/@doramamitaida

Instagram：https://www.instagram.com/doramamitaida01

■第1話「同期としゃぶしゃぶ」 ストーリー概要

仕事終わりにしゃぶしゃぶを囲むことになった樽井(たるい)エミと江原(えはら)ケイタ。つけだれ不要で手軽に作れる「なべしゃぶ」の魅力に驚きつつ、自然と距離が縮まる2人。雑炊を〆に食べながら、ケイタが思い切ってあることを告白するが、その結末は──？

■公開スケジュール（全4篇）

第1話「同期としゃぶしゃぶ」 （「なべしゃぶ」登場） ：11月4日（火）

第2話「今日こそ焼肉食べたい」（ 「黄金の味」登場） ：11月28日（金）

第3話「年末のプロポーズ」 （「 すき焼のたれ」登場）：12月26日（金）

第4話「鍋デュエル」 （「プチッと鍋」登場） ：1月16日（金）

◼️キャスト・スタッフ

制作会社：studio15株式会社

演出：阿部健太郎

クリエイティブディレクター：吉田玲

キャスティング：赤星優衣

出演：清川真歩（丸顔は世界を救う）、藤田真澄（-4cus-）

＜studio15事業概要＞

渋谷サクラステージ直結のオフィス

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」の3種に認定されています。

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

