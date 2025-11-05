【豊橋アグリミートアップ】東京で初開催！　豊橋農家×首都圏スタートアップの交流イベント

豊橋市

農業が盛んな愛知県豊橋市は、日本一の「農業系スタートアップがサービス開発しやすく、応援されるまち」を目指しています。２０２５年１０月１０日（金）夜にはこのプロジェクトをＰＲするため、スタートアップが多く在籍する東京で初めて交流イベントを開催しました。豊橋市内で実証実験を行うスタートアップと生産者が登壇し、現場のリアルな声や豊橋が抱える農業上の課題、今後チャレンジしたいことなどを語りました。

豊橋アグリミートアップを首都圏でＰＲ

豊橋市は「未来の農をつくる」と題し、農業イノベーション創出を目指すプロジェクト「TOYOHASHI AGRI MEETUP（豊橋アグリミートアップ）」を進めています。交流イベントは、その一環で行うアグリテックコンテストへの応募（今年度は１０月２０日締切）を検討しているスタートアップなどを対象に実施。首都圏に拠点を置くアグリテック企業や農業関連事業者ら２８人が集まり、活発な意見交換が行われました。

アグリテックコンテストは農業にまつわる課題やニーズを踏まえて、技術や解決策を持つ全国のアグリテックと農業関係者などが協力しながら、課題解決につながる新製品、サービスの開発を目指す取り組みです。コンテストで入賞した企業は、市がアイデア実現に向け伴走支援しています。

「豊橋アグリミートアップの現在と未来」を次郎柿農家らが語る

会場となったのはTokyo Innovation Base（東京都千代田区）。「豊橋アグリミートアップの現在と未来」をテーマにしたトークセッションは、イノチオアグリ株式会社の大門弘明氏、ＪＡ豊橋青年部の中島由盛氏（キャベツ、葉タバコなどの生産者）、百年柿園ベル・ファームの鈴木義弘氏（次郎柿生産者）、輝翠株式会社のタミル・ブルーム氏（スタートアップ）が登壇しました。生産者からは「実証パートナーに求めるポイント」や現場の課題が語られ、スタートアップからは「豊橋だからこそ、うまくいっていると感じること」など、双方のリアルな声を紹介しました。

後半は、テーブルごとに登壇者を配した参加者との対話形式の座談会を実施。熱心な議論が展開され、登壇者に対してより具体的なニーズの深掘りをしたり、参加者同士が互いの課題や解決策を共有したりしながら、事業への理解を深める時間となりました。

百年柿園ベル・ファームの鈴木義弘氏と輝翠株式会社との実証実験の詳細はこちら（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000025583.html）からご覧いただけます。

アグリテックコンテストへの期待高まる

イベント後には、参加者から「現場のリアルな課題を知る貴重な場となった」という声が多数寄せられました。首都圏のスタートアップの一人は、「スタートアップからは、どのように現場（圃場）の管理に必要なデータを集めているか聞くことができました。また農業者からは、アグリテックの製品をどのように評価して導入しているかなど聞くことができ、いずれもアグリテックコンテストの応募を検討するうえで、有益な情報を得ることができました」と語りました。

地域イノベーション推進室の担当者は「首都圏での開催にも関わらず、３０人近くの方にご参加いただいたことから、本事業の認知の拡大を実感しました。座談会では、登壇者と参加者の間で、内容の濃い意見交換が行われ、現在コンテストの応募テーマとして、ホームページに掲載している課題の解像度を高めることに繋がったと感じました。今回のイベントを通して、今年度のアグリテックコンテスト一般部門において、豊橋の農業関係者が抱える課題の解決に向けた、熱意ある提案が多く寄せられると嬉しいです」と話しています。

今年度のアグリテックコンテスト(一般部門）のスケジュール

エントリー締め切り ２０２５年１０月２０日（月）

事前審査期間（書類審査・面談審査）２０２５年１０月２１日（火）～１２月中旬

ファイナリスト決定 ２０２５年１２月上旬

コンテスト・表彰式 ２０２６年１月２７日（火）

実証実験の計画策定 コンテスト終了後～２０２６年３月中

実証実験の開始 ２０２６年４月～

アグリテックコンテストの詳細はこちら（https://toyohashi-agri-meetup.jp/contest）からご覧ください。