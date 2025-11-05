人事の「学び」は“実践”の時代へ。CANTERA ACADEMY、累計3,000回を超える“学習アクション”を記録～インプット&アウトプットの設計が人事の行動変容を加速～

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

人事向けに多角的なサービスを展開するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、当社が運営する人事向け無料リスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」において、ユーザーによる累計の“学習アクション”数が3,000回に達したことをお知らせいたします。

この数値は、単なる動画の再生回数ではなく、学習コンテンツの閲覧と、その知識を活用した課題の完了を合わせた能動的な学習行動の総数です。

これは、現代の人事担当者がインプットだけでなく、知識を「実践」に繋げるアウトプットの機会を強く求めていることの表れとも言えます。

■ 「見るだけ」の学習から「実践する」学習へ

多くのオンライン学習サービスでは、動画を視聴するだけで満足してしまい、実践に繋がらない「見ただけ」の状態が課題となっています。

CANTERA ACADEMYは、この課題を解決すべく、サービス開始当初から「インプット」と「アウトプット」をシームレスに繋ぎ、学習効果を最大化する体験設計に注力してまいりました。

今回の「3,000回」というアクション数は、その学習体験が多くのユーザーに受け入れられてきたということを示しています。

■ 3,000回の「学習アクション」が示す、実践的な学びの実態

今回記録した「学習アクション」は、コース内の動画や資料の閲覧を示す『セッション受講数』、知識の定着と実践を促す演習や課題の提出を示す『完了タスク数』の合計数値です。

特に「完了タスク」は、CANTERA ACADEMYが重視する実践的な学びの中核です。例えば、以下のようなアウトプットを通じて、学んだ知識を自身の業務に落とし込む機会を提供しています。

上記画像のように、講義で学んだトレンドやフレームワークを踏まえ、「なぜ新卒採用を行うのか（WHY）」「戦略の中心に何を置くか（WHAT）」「どんな施策を行うか（HOW）」といった問いに対し、自身の言葉で戦略を言語化し、提出するタスクが設けられています。

このような実践的なアウトプットが数多く完了されている事実は、多くのユーザーが「知る」で終わらず、「できる」状態を目指して主体的に学んでいることを示しています。

■ 今後の展望：行動変容を促すパートナーとして

CANTERA ACADEMYが目指すのは、単なる知識の提供者ではなく、人事担当者一人ひとりの「行動変容」を促すパートナーであることです。

学んだ知識を使って採用戦略を立案する、新たなKPI管理シートを導入するなど、学習後の具体的なアクションに繋がってこそ、真の価値が生まれると信じています。

私たちは、今後もこの「学習アクション」の数を重要な指標として捉え、ユーザーの皆様がより実践的な学びを得られるプラットフォームへと進化を続けてまいります。

■ CANTERA ACADEMY ご利用方法

CANTERA ACADEMYの全500以上のコースは、下記より無料で会員登録いただくことで、すぐにご利用いただけます。

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

登録はこちら！

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact